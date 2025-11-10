Son dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu! İşte ilk veriler

Sismik hareketliliğin devam ettiği Balıkesir'de şiddetli sarsıntılar sürüyor. Son deprem az önce meydana geldi, İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir dahil birçok ilde hissedildi. AFAD ve Kandilli son depremleri internet sitesi üzerinden paylaştı.

BALIKESİR'DE ŞİDDETLİ DEPREMLER OLUYOR

Balıkesir Sındırgı'daki artçılar aralıksız sürüyor. Bölgede neredeyse her 5 dakikada bir deprem oluyor. Son depremlerin şiddeti dikkat çekiyor. Gece saat 01:06 sularında meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirdi. Az önce bir büyük sarsıntı daha oldu. Son deprem İstanbul dahil birçok ilde hissedildi.

YİNE 4,5 İLE SALLANDILAR

Saat 05:48 sularında 4,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Derinliği ise 13 kilometre olarak kaydedildi. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

PEŞ PEŞE OLDU!

Korku sürüyor, sokaklara dökülen vatandaşlar endişeli, sarsıntılar sürüyor. Saat 05:50'de 3.9, 05:52'de 3.6, 06:01'de 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Balıkesir, İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.