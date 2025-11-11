Sındırgı üç ayda 15 bin defa sarsıldı! Batıda 7-8 büyüklüğünde deprem olabilir 

Gazi Üniversitesinden afet yönetim uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde son üç ayda yaşanan 15 bini aşkın sarsıntının “deprem fırtınası” olduğunu söyledi. Sındırgı’da 10 Ağustos ve 27 Ekim’de her biri 6,1 büyüklüğündeki “ikiz deprem” meydana geldiğini hatırlatan Özmen, bölgede hem tektonik hareketlere hem de magma sokulumlarına bağlı bir gerilim artışı belirlendiğini söyledi. Hibrit bir deprem süreci yaşandığını kaydeden Özmen, “Bölgede yalnızca üç ayda 15 bini aşkın deprem meydana geldi. Türkiye’nin genel deprem aktivitesine baktığımızda yılda ortalama 25 bin deprem kaydediliyor. Sındırgı bölgesinde ise yalnızca üç ayda bu ortalamanın yüzde 60’ına yakını gerçekleşti” dedi. Özmen Sındırgı’daki depremlerin meydana geldiği “Simav Fay Zonu”nun 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğunu belirtti ve artçıların devam edeceğini söyledi.

“DEPREM FIRTINALARI YILLARCA SÜREBİLİR”

Prof. Dr. Okan Tüysüz de Sındırgı’da magma hareketi ya da bilinmeyen fayların etkili olabileceğini belirterek “Depremler bir süre daha sürecek, yöre halkı bu sismik hareketlilikle yaşamayı öğrenmek zorunda” uyarısında bulundu. Deprem fırtınasının Batı Anadolu ve Ege Denizi’nde sıkça yaşandığını bildiren Tüysüz “Deprem fırtınaları yer kabuğunun ince olduğu, çok sayıda birbiriyle kesişen fayların bulunduğu, ısı akısı yüksek, sıcak su, gaz ve magma hareketi olan yerlerde görülmektedir. Deprem fırtınaları günler, haftalar, aylar hatta nadiren yıllarca sürebilmektedir” dedi. Tüysüz,Batı Anadolu ve Ege’nin milyonlarca yıldır senede 3-4 santimetre genişlediği,bunun da depremlere sebep olabildiğini söyledi.

GİRİT - RODOS HATTINDA 8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI

Prof. Dr. Süleyman Pampal Sındırgı’daki deprem fırtınalarının anormal olduğunu belirterek “Deprem fırtınaların altında yatan gerçek, güneydeki Afrika levhasının Anadolu’nun altına daldığı Girit-Rodos hattı boyunca gelişen Helenik Yay ve Kıbrıs Yay sistemleridir. Kaygı verici gelişme, Girit-Rodos hattında, 7,5-8 büyüklüğünde yedi deprem meydana geldi. Burası büyük depremler üreten bir bölge. Kuzeydeki bu aktiviteler, bu bölgede daha büyük depremlerin olması için bir hazırlık aşaması gibi değerlendirilebilir” diye konuştu.