Netanyahu Beyaz Saray yolundayken ABD'den Türkiye sürprizi!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray ziyareti öncesinde ABD basınında Türkiye’ye ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Wall Street Journal’da yayımlanan analizde, Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışı ihtimalinin ABD Kongresi’nde yeniden ele alındığı belirtilirken, sürecin İsrail yönetimi tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.
- Üst düzey bir İsrailli yetkiliye göre, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışını onaylama ihtimali %40 seviyesine yükseldi.
- İsrail, Türkiye'nin F-35'lere erişmesinin kendi hava üstünlüğünü zayıflatacağını ve bölgesel güç dengelerini bozacağını savunuyor.
- İsrail, F-35 satışını durdurmak için diplomatik girişimlerini artıracak; Başbakan Netanyahu ABD ziyaretinde bu konuyu gündeme taşıyacak.
ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’da yayımlanan, İsrailli gazeteci Amit Segal imzalı analizde Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışı doğrudan hedefe kondu.
Tel Aviv’in Türkiye’yi ulusal güvenlik belgelerinde risk unsuru olarak değerlendirdiği bilgisine yer verilen analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e yönelik tutumunun F-35 tartışmasını daha da hassas hale getirdiği ileri sürüldü.
TEL AVİV’DE YÜZDE 40 ALARMI
Segal’in yazısında, üst düzey bir İsrailli yetkilinin görüşlerine yer verildi. Buna göre, 12 Aralık itibarıyla ABD’nin Türkiye’ye F-35 satışını onaylama ihtimali yaklaşık yüzde 40 seviyesine çıktı.
WASHİNGTON-ANKARA HATTI YAKINDAN İZLENİYOR
"SAVUNMA DEĞİL, STRATEJİK TEHDİT"
WSJ’deki yazıda F-35’lerin yalnızca bir savunma platformu olmadığı savunuldu. Bu uçakların bölgesel güç dengelerini doğrudan etkileyebilecek bir kapasiteye sahip olduğu ileri sürüldü. Türkiye’nin bu teknolojiye erişmesinin İsrail’in hava üstünlüğünü zayıflatacağı görüşü öne çıkarıldı.
ABD’YE AÇIK UYARI
F-35 satışının ABD açısından ticari bir dosya olmadığı aktarılırken, kararın askeri ve siyasi sonuçlar doğuracağı, bölgedeki hassas dengenin bozulabileceği ileri sürüldü.
Hudson Enstitüsü’nden Michael Doran’ın değerlendirmelerine yer verilen yazıda, İsrail ile Türkiye’nin mümkün olduğunca askeri olarak birbirinden uzak tutulması gerektiği görüşü paylaşıldı.
GÖZLER KONGRE’DE
Türkiye’ye F-35 satışı konusunun önümüzdeki dönemde ABD Kongresi’nde ve bölge başkentlerinde yakından izlenecek. İsrail yönetiminin, bu süreci durdurmak için diplomatik girişimlerini artıracağı mesajı verildi.
NETANYAHU ABD YOLUNDA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Pazar sabahı Florida’ya hareket etti. Ziyaretin Perşembe öğleden sonrasına kadar sürmesi planlanıyor. Netanyahu, resmi devlet uçağı “Siyon Kanatları” ile yerel saatle 07.30’da havalandı.
Netanyahu’nun Florida’ya saat 14.00 civarında inmesi, Trump ile görüşmenin ise Pazartesi günü yerel saatle 03.30’da Mar-a-Lago’daki özel mülkte gerçekleşmesi bekleniyor. Görüşmede güvenlik ve diplomatik koordinasyon başlıkları öne çıkıyor. Netanyahu’nun Washington temaslarında Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışı dosyasını da gündeme taşıması bekleniyor.
Tel Aviv yönetimi Trump’ı satıştan vazgeçirmek amacıyla diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı.