Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AFAD son dakika olarak duyurdu, Balıkesir'de yine deprem oldu!

AFAD son dakika olarak duyurdu, Balıkesir'de yine deprem oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AFAD son dakika olarak duyurdu, Balıkesir&#039;de yine deprem oldu!
Deprem, Balıkesir, Sındırgı, AFAD, Kandilli, Artçı Deprem, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem haberi yine Balıkesir'den geldi. Bölge kelimenin tam anlamı ile beşik gibi sallanıyor. Sındırgı'daki artçılar yerini 4 üstündeki depremlere bıraktı. Vatandaşlar sokaklarda sabahladı, şiddetli sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı.

Sismik hareketliliğin devam ettiği Balıkesir'de şiddetli sarsıntılar sürüyor. Dün akşam saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde gerçekleşen sarsıntı İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir dahil birçok ilde hissedildi. Yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası insanlar büyük panik yaşadı. Deprem sonrası Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olumsuz bir durum yaşanmadığını duyurdu. Bölgede artçılar sürerken Sındırgı'da saat 21.20'de 3.6, saat 00.02'de ise 4.3, saat 04.54'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. AFAD son depremler listesinde detaylar yer aldı. 

AFAD son dakika olarak duyurdu, Balıkesir'de yine deprem oldu! - 1. Resim

BALIKESİR'DE YİNE DEPREM OLDU, KORKU SÜRÜYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04:54 sularında 4,1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Birçok yerde hissedilen deprem yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. 

AFAD son dakika olarak duyurdu, Balıkesir'de yine deprem oldu! - 2. Resim

AKDENİZ'DE 4,9'LUK DEPREM

Öte yandan AFAD son depremler listesinde saat 04:58 sularında Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisi yer aldı. Şiddetli sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kayıtlara geçti. 

KAHRAMANMARAŞ DA SALLANDI

Saat 04:00'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,2 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu. 

AFAD son dakika olarak duyurdu, Balıkesir'de yine deprem oldu! - 3. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Balıkesir, İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da korkunç cinayet! Arabanın içindeki arkadaşlarını kurşuna dizdiEtiket cambazlığı... Önce bindirip sonra indiriyorlar, fiyat geçmişini de görelim!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Binlerce ocağı söndürdü! Kumar illeti her yerde - GündemBinlerce ocağı söndürdü! Kumar illeti her yerdeUzmanlar, artan şiddet ve dolandırıcılık olaylarını değerlendirdi: Toplumsal erozyon - GündemToplumsal erozyon yaşıyoruz! Eğitim sistemi güçlendirilmeliMeteoroloji'den kritik uyarı: 20’den fazla ilde gök gürültülü sağanak - Gündem20’den fazla ilde gök gürültülü sağanak!Ali Mahir Başarır'ın hakaretlerine sert cevap! Şamil Tayyar'dan "CHP'de de sevilmeyen biri" sözleri  - GündemTayyar'dan "CHP'de de sevilmeyen biri" sözleri"Eğer olursa büyük yıkım yaşanır" diyerek uyardı! Uzman isimden Sındırgı depremi sonrası kritik açıklama - Gündem"Eğer olursa büyük yıkım yaşanır" diyerek uyardıBalıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi - Gündemİstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem!
Sonraki Haber Yükleniyor...