AFAD son dakika olarak duyurdu, Balıkesir'de yine deprem oldu!

Sismik hareketliliğin devam ettiği Balıkesir'de şiddetli sarsıntılar sürüyor. Dün akşam saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde gerçekleşen sarsıntı İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir dahil birçok ilde hissedildi. Yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası insanlar büyük panik yaşadı. Deprem sonrası Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olumsuz bir durum yaşanmadığını duyurdu. Bölgede artçılar sürerken Sındırgı'da saat 21.20'de 3.6, saat 00.02'de ise 4.3, saat 04.54'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. AFAD son depremler listesinde detaylar yer aldı.

BALIKESİR'DE YİNE DEPREM OLDU, KORKU SÜRÜYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04:54 sularında 4,1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Birçok yerde hissedilen deprem yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

AKDENİZ'DE 4,9'LUK DEPREM

Öte yandan AFAD son depremler listesinde saat 04:58 sularında Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisi yer aldı. Şiddetli sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.

KAHRAMANMARAŞ DA SALLANDI

Saat 04:00'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,2 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Balıkesir, İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.