El Salvador'da bulunan ve 40 bin kişilik kapasitesiyle Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olan inanılan Terör Sınırlama Merkezi (CECOT), geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzlerce Venezuelalı göçmeni yasal süreç olmadan buraya sınır dışı etmesiyle küresel bir tartışmanın merkezine oturdu. Yetkililerin çetelerle mücadeledeki başarılarını övdüğü, ancak insan hakları kuruluşlarının eleştirdiği CECOT, ABD'nin 18. yüzyıldan kalma tartışmalı bir savaş yasasını kullanarak göçmenleri gönderdiği yer olmasıyla dikkat çekiyor.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin çetelerle mücadeledeki sert politikalarının sembolü olan CECOT (Terör Sınırlama Merkezi) mega hapishanesi, ABD'nin tartışmalı sınır dışı etme kararlarıyla dünya gündeminin zirvesine yerleşti.

40 BİN MAHKUMA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR 2023 yılında açılan ve 40 bin mahkumu ağırlayabilen tesis, ülkedeki cinayet oranlarını keskin bir şekilde düşürmesiyle popülerlik kazanırken, insan hakları örgütlerinin "cehennem" olarak nitelendirdiği koşullarıyla da büyük tepki topluyor.

TARTIŞMALI 60 MINUTES HABERİ YAYINDAN ÇEKİLDİ Hapishanenin küresel çapta manşetlere taşınması, geçen hafta, ABD'li kanal, CBS'in amiral gemisi haber programı 60 Minutes'ın hapishaneyi eleştiren bir haberini yayınlamasına saatler kala çekmesiyle başladı.

ABD, 18. YÜZYIL SAVAŞ YASASINI KULLANDI Asıl skandal ise hapishanenin ABD ile olan bağlantısında yatıyor. Trump yönetimi, Mart ayında 18. yüzyıldan kalma ve normalde savaş zamanlarında kullanılan "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı (Alien Enemies Act) devreye sokarak, büyük çoğunluğu Venezuelalı göçmenleri yargı süreci olmaksızın hızla CECOT'a sınır dışı etmeye başladı.

ABD'nin bu deportasyonlar karşılığında El Salvador hükümetine yaklaşık 6 milyon dolar (257 milyon lira) ödeme yaptığı da ortaya çıktı.

40 BİN KİŞİLİK DEV HAPİSHANEDE İDDİALAR KORKUNÇ: İŞKENCE, SU VE YİYECEK KISITLAMASI STK'ların bildirdiğine göre CECOT'un içinde rehabilitasyon yerine güvenliğe ve izolasyona öncelik veren bir düzen kurulmuş durumda. 70 mahkuma kadar ev sahipliği yapabilen hücreler penceresiz; her hücrede paravan/gizlilik olmayan iki lavabo ve iki tuvalet bulunuyor.

İnsan hakları örgütleri, CECOT'ta, Uluslararası standartların (3 ile 6 metrekare) çok altında, mahkum başına ortalama 0,6 metrekare alan düştüğünü aktardı.

STK'lar İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Cristosal, hapishanedeki aşırı kalabalık, yiyecek, hijyen ve sağlık hizmeti eksikliği gibi insanlık dışı koşullara dikkat çekerek, uluslararası kuruluşları denetimi artırmaya çağırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası