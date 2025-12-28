11. Yargı Paketi hakkında yeni bir paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, suç örgütleri tarafından bir araç olarak kullanmasının önüne geçilmesini temel bir öncelik haline getirdik” dedi. Yapılan düzenlemeleri tek tek sayan Bakan Tekin, bu düzenlemelerin çocukların suç örgütleri tarafından istismar edilmesine karşı güçlü ve net duruş olduğunun altını çizdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi ile yeni bir paylaşım yaptı. Bakan Tekin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 11. Yargı Paketi’nin ‘adaleti güçlendiren, caydırıcılığı artıran ve çocukları merkeze alan bir iradenin göstergesi’ olduğunu vurguladı.

TEMEL ÖNCELİK: ÇOCUKLAR

11. Yargı Paketi’nin hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet vizyonuyla hazırlandığına vurgu yapan Bakan Tunç “Özellikle örgütlü suçlarla mücadeleyi güçlendiren 11. Yargı Paketi ile geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, suç örgütleri tarafından bir araç olarak kullanılmasının önüne geçilmesini temel bir öncelik haline getirdik” mesajını verdi.

ÖRGÜT SUÇLARI CEZALARINDA ARTIŞ

Bakan Tunç, Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesinde yapılan değişiklikle, suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda, çocukların kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek cezaların yarısından bir katına kadar artırılmasını sağladıklarını aktardı.

Bakan Tunç örgüt kurma, yönetme ve örgüt üyeliği suçlarına ilişkin hapis cezalarının alt ve üst sınırlarını yükselterek suçla mücadelede caydırıcılığı önemli ölçüde artırdıklarını belirterek şunları söyledi:

Örgüt kurma ve yönetme suçunun cezasını 5 yıldan 10 yıla kadar hapis olarak yeniden düzenledik. Örgüt üyeliği suçunun üst sınırını 5 yıl hapis cezası olarak belirledik. Örgütün silahlı olması halinde uygulanan ceza artırımını da yarı oranında olacak şekilde güçlendirdik. Yapılan bu düzenlemeler çocuklarımızın suç örgütleri tarafından istismar edilmesine karşı güçlü ve net duruşumuzu ortaya koymaktadır.

Bakan Tunç, hedeflerinin suçu kaynağında önlemek, suç örgütlerinin insan kaynağını kurutmak ve özellikle çocukları suçun her türlüsünden koruyan bir adalet anlayışını hakim kılmak olduğunu vurguladı.

Kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesinin ardından, karar bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

TAHLİYELER BAŞLAMIŞTI

Kamuoyunda Covid-19 düzenlemesi olarak bilinen 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda yapılacak değişiklikleri öngören 27'nci madde Yargı Paketi'nde dikkat çeken bir düzenleme olmuştu. Bu düzenleme ile 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olanların, Covid-19 düzenlemesiyle getirilen üç yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve/veya denetimli serbestliğe ayrılma imkânından yararlanabilmesi sağlanacaktı. Düzenlemeden ilk etapta yaklaşık 55 bin hükümlünün yararlanması bekleniyordu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11. Yargı Paketi kapsamında, ceza infaz sisteminde eşitsizlikleri gideren düzenlemeyi hayata geçirdik” diyerek tahliyelerin başladığını duyurmuştu.

Bakan Tunç’un sosyal medya paylaşımında, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik uygulamasından, aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanların da faydalanabilmesinin sağlandığını belirtmişti.

