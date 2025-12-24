TBMM’de kabul edilen 11. Yargı Paketi ile infaz adaletinden temel haklara kadar birçok alanda düzenleme hayata geçirilirken, yaklaşık 55 bin hükümlünün infaz indiriminden yararlanmasının önü açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin toplumsal huzuru güçlendireceğini vurguladı.

Adalet sisteminde uzun süredir beklenen kapsamlı değişiklik Meclis’ten geçti. Yargı alanında yeni bir dönemin kapısını aralayan düzenleme, hem infaz sistemi hem de ceza hukukunda önemli sonuçlar doğuracak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Tunç’tan '11. Yargı Paketi' sonrası açıklama geldi

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ'UN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedefler doğrultusunda hazırlanan yargı paketiyle, toplumsal huzurun desteklenmesi, suçla daha etkin mücadele edilmesi, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artırılması, infaz adaletinin sağlanması alanlarında önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir.

Kanun teklifinin yasalaşma sürecinde emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. TürkiyeYüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

