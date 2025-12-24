Ayvacık'ta boşanma aşamasındaki çift öldürülmüştü! Kanlı hesaplaşmada 3 tutuklama
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir iş yerinin bahçesinde çıkan tartışma, boşanma aşamasında olan genç karı kocanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi Edremit Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin bahçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Yediemin Otoparkı’nda Recep Ş. (46) ile Barış Tekebaş (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Recep Ş., yanında bulunan silahla Barış Tekebaş ile boşanma aşamasında olduğu eşi Duygu Tekebaş’a (26) ateş etti.
ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ
Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Barış Tekebaş ve Duygu Tekebaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Recep Ş. ile birlikte M.D. ve B.S. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Recep Ş.’nin “kasten öldürme” suçundan, M.D. ve B.S.’nin ise “yardım ve yataklık” suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.