Zonguldak'ta Yusuf Ü. 2 yıldır boşanma davasının sürdüğü Zaide Alkaç ve annesini hasta ziyaretinden dönerken kurşun yağmuruna tuttu. Anne ve kızı can verirken firari kısa sürede yakalandı. Yusuf Ü.'nün hakkındaki tedbir kararının 6 ay önce sona erdiği öğrenildi.

Korkunç olay Zonguldak'ın Şirinköy ilçesinde yaşandı. Tülay Ündeş (45), birlikte yaşadığı annesi Zaide Alkaç (64) ile hasta ziyareti için akrabalarına gitti. Dönüş yolunda anne-kız, köprü üzerinde ilerledikleri sırada yaklaşık 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Yusuf Ü. araçla yanlarına yaklaştı.

Araçtan av tüfeğini aldığı iddia edilen emekli maden işçisi Yusuf Ü., "Şimdi konuş" diyerek eşi ve kayınvalidesine 7-8 el ateş etti. Evlerinin yolunda silahı görünce kaçmaya çalışan anne ve kızı, kurşunların hedefi oldu. Üç çocuk annesi eşi Tülay Ündeş ve kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı öldüren Yusuf Ü., olayın ardından aracıyla kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Hasta ziyaretinden dönen anne ve kızı kurşun yağmuruna tutuldu! Katilin son sözü kan dondurdu

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından ceketini düşürerek hızla kaçtığı belirtilen şüpheli için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri, çevre illeri de kapsayacak şekilde kaçabileceği güzergâhları ve ara yollarda yol çevirme uygulamaları yaptı. Şüpheli Yusuf Ü., kaçtığı araçla birlikte Kilimli ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

TEDBİR KARARI 6 AY ÖNCE SONA ERMİŞ

İhbar üzerine köye çok sayıda ambulans ile jandarma ekipleri sevk edilirken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çevrede delil topladı. Boşanma süreci kapsamında Yusuf Ü. hakkında daha önce tedbir kararı bulunduğu, bu kararın geçen haziran ayında sona erdiği öğrenildi.

Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Jandarma komando ekipleri bölgede güvenliği sağladı. Hayatını kaybeden anne ve kızın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Muslu Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

