Altındere Vadisi ve Sümela Manastırı’nda kartpostallık görüntüler
Kar yağışı sonrası Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi, eşsiz manzaralar sunarak beyaza büründü ve havadan görüntülendi.
Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi ve çevresinde etkili oldu. Vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikte, kayalar oyularak inşa edilen ve halk arasında “Meryem Ana” olarak bilinen Sümela Manastırı, yağışın ardından beyaza büründü.
Karla kaplanan ağaçlar, çeşmeler ve derenin bazı bölümleriyle birlikte tarihi manastır ve vadi, ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sundu. Kar yağışının ardından Sümela Manastırı, Altındere Vadisi ve Zigana Dağı çevresi havadan görüntülendi.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi manastır ve bulunduğu vadi, ziyaretçilerine görülmeye değer manzarayı izleme imkanı sundu. Bölgedeki ağaçlar, çeşmeler ve vadideki derenin bazı bölümleri de karla kaplandı.
Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçileri bölgeye çeken Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi, kar yağışının ardından doyumsuz manzarasıyla havadan görüntülendi. Öte yandan Trabzon-Gümüşhane kara yolu güzergahındaki Zigana Dağı ve çevresi de beyaza büründü.