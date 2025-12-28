Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Paşaköy'de bulunan 126 yıllık çivisiz Esederesi Camisi yıllara meydan okuyor. Cami Köşelerinde kullanılan çentik kilit sistemiyle dikkat çekiyor. Bir dönem köyün tek camisi olan yapı, bugün nadiren kullanılsa da köy sakinlerinin imece usulü bakımıyla yaşatılmaya devam ediyor.

Kastamonu’nun Paşaköy köyünde bulunan Esederesi Camisi’nin inşaatına 1880 yılında başlandı. Yapım sırasında ustasının hayatını kaybetmesi üzerine cami, oğlu tarafından 1899 yılında tamamlandı.

Tamamı ahşaptan, çivi kullanılmadan ve köşelerde çentik kilit sistemiyle inşa edilen cami, uzun yıllar Paşaköy’ün tek ibadet yeri olarak hizmet verdi. Zamanla diğer mahallelerde de camilerin yapılmasıyla Esederesi Camisi, vakit namazlarında daha az tercih edilmeye başlandı.

Sürekli açık olmasına rağmen uzaklığı nedeniyle sınırlı kullanılan tarihi camide, köy sakinleri özellikle cuma ve bayram namazlarını kılmaya özen gösteriyor.

KÖY HALKI KENDİ İMKANLARIYLA ÇATISINI ONARDI

Köy Muhtarı Oğuzhan Şenel, köy sakinlerinin tarihi camiyi ayakta tutmaya çalıştığını söyledi.

Esederesi Camisi'nin çok özel bir cami olduğunu vurgulayan Şenel, "Camimiz ahşap ve çivisizdir. Köy halkı olarak bu camiyi yaşatmak için uğraşıyoruz. Özellikle cuma günleri gelip namaz kılıyoruz ki boş kalmasın. Geçtiğimiz yılarda kendi imkanlarımızla çatısını onardık ama tekrar bakıma ihtiyacı var." dedi.

Köy sakinlerinden Yunus Çoban ise cuma ve bayram namazlarını Esederesi Camisi'nde kıldıklarını belirterek, "Burası tarihi bir yapı. 100 yılı aşkın süredir kullanılıyor. Bu camiyi yaşatmak için köy halkı imece yapıp çatısını, kiremitlerini yeniledik." diye konuştu.

"AĞAÇTAN MUAZZAM BİR İŞÇİLİK GÖSTERMİŞLER"

Ahmet Eker de 80 yaşında olduğunu dile getirerek, "Burası merkezi bir yer. Diğer köylerden de buraya namaza geliyorlarmış eskiden. Diğer köylerin de merkezi burasıdır. Ağaçtan muazzam bir işçilik göstermişler." ifadesini kullandı.

85 yaşındaki Recep Gökgöz ise camiye gelip gitmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şimdi her köyde bir cami var. O zamanlar sadece bu cami varmış. Biz de bu camiyi yaşatmaya çalışıyoruz, buraya sahip çıkıyoruz. Buranın harap olmasını istemiyoruz. Bugüne kadar bakımını elimizden geldiğince yaptık ama bundan sonra daha güzel restore edilmesini bekliyoruz."

