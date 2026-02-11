Sosyal medyada 'Erkan Abi' adıyla çektiği videolarla bilinen ve 1 milyondan fazla takipçisi olan Erkan Toy, bir yolcu uçağında sigara içtiği görüntüleri paylaştı. Bunun üzerine havayolu şirketi yolcuyu kara listeye aldı.

KARA LİSTEYE ALINDI!

Havayolu şirketi AJet yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men ettiğini açıkladı.

Sivil havacılık kurallarına göre uçak içerisinde tütün ve buna benzer ürünleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira idari para cezası uygulanıyor.

