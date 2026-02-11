HABER MERKEZİ
Sosyal medya fenomeni Erkan Toy uçakta sigara içti! Havayolu şirketi kara listeye aldı
Sosyal medyada 'Erkan Abi' adıyla çektiği videolarla bilinen ve 1 milyondan fazla takipçisi olan Erkan Toy, bir yolcu uçağında sigara içtiği görüntüleri paylaştı. Bunun üzerine havayolu şirketi yolcuyu kara listeye aldı.
Sosyal medya fenomeni Erkan Toy'un AJet'e ait uçakta sigara içtiği görüntülerin paylaşılması üzerine havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı bildirildi.
Sosyal medya fenomeni Erkan Toy, AJet'e ait uçakta yolculuk sırasında sigara içti.
Toy tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkileri beraberinde getirdi.
KARA LİSTEYE ALINDI!
Havayolu şirketi AJet yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men ettiğini açıkladı.
Sivil havacılık kurallarına göre uçak içerisinde tütün ve buna benzer ürünleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira idari para cezası uygulanıyor.
