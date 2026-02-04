Fenomen isimlere yeni operasyon! 19 kişi gözaltında
Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, aralarında fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük’ün de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması çok yönlü şekilde devam ediyor. Soruşturma kapsamında bugün eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında fenomenlerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür, Damla Kütük ve Ceylin Aydemir'in de yer aldığı belirtildi.
EVİNDEN ÇIKANLAR DİKKAT ÇEKTİ
Ceylin Aydemir’in evinde yapılan aramada, 2 adet öğütücü, içinde 6 sigara bulunan 1 paket kullanıma hazır esrar, 1 adet zıvana ve yarısı içilmiş 1 esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi.
İşte o isimlerin tamamı:
1- Sinan URFALI
2- Ali KAYA
3- İmren ÖZTÜRK
4- Fatma Gül DERBEDER
5- Barış ÇALIK
6- Melis YÜRÜR
7- Damla KÜTÜK
8- Sevcan GÜLER
9- Rüştü Berk AKARDAŞ
10- Ercan GÜMÜŞKAYA
11- Ceylin AYDEMİR
12- Vakıf Serter VAROL
13- Bahadır GÜRCEER
14- Aylin DOĞRU ÇELİK
15- Hasan Koray ŞAHİN
16- Gökay KALAYCIOĞLU
17- Mert Can ALİOĞLU
18- Kaan KALYON
19- Gaye KIRAY