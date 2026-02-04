Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, aralarında fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük’ün de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması çok yönlü şekilde devam ediyor. Soruşturma kapsamında bugün eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında fenomenlerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Sevcan Güler - İmren Öztürk

Gözaltına alınan isimler arasında Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür, Damla Kütük ve Ceylin Aydemir'in de yer aldığı belirtildi.

Fatoş Derbeder - Damla Kütük

EVİNDEN ÇIKANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ceylin Aydemir’in evinde yapılan aramada, 2 adet öğütücü, içinde 6 sigara bulunan 1 paket kullanıma hazır esrar, 1 adet zıvana ve yarısı içilmiş 1 esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Ceylin Aydemir

İşte o isimlerin tamamı:

1- Sinan URFALI

2- Ali KAYA

3- İmren ÖZTÜRK

4- Fatma Gül DERBEDER

5- Barış ÇALIK

6- Melis YÜRÜR

7- Damla KÜTÜK

8- Sevcan GÜLER

9- Rüştü Berk AKARDAŞ

10- Ercan GÜMÜŞKAYA

11- Ceylin AYDEMİR

12- Vakıf Serter VAROL

13- Bahadır GÜRCEER

14- Aylin DOĞRU ÇELİK

15- Hasan Koray ŞAHİN

16- Gökay KALAYCIOĞLU

17- Mert Can ALİOĞLU

18- Kaan KALYON

19- Gaye KIRAY

Haberle İlgili Daha Fazlası