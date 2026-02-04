ABD Afrika Komutanlığı, Nijerya’ya destek amacıyla küçük bir askeri ekibin görevlendirildiğini açıkladı.

ABD Afrika Komutanlığı Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, Nijerya’ya ABD personelinden oluşan küçük bir askeri ekip gönderildiğini duyurdu.

ROMA GÖRÜŞMESİ SONRASI KARAR ALINDI

Orgeneral Anderson, geçen yıl Roma’da Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir araya geldiklerini hatırlattı.

Görüşmede iki ülkenin bölgede birlikte çalışma konusunda mutabakata vardığı bilgisi paylaşıldı. Görüşmelerin ardından, Nijerya’yı desteklemek amacıyla ABD’ye ait küçük bir askeri ekibin ülkeye gönderilmesine karar verildi.

GÖREV ZAMANI NETLEŞMEDİ

Gönderilen askeri ekibin Nijerya’ya ne zaman ulaştığına dair bilgi paylaşılmadı. ABD tarafı, ekibin ülkedeki çalışmalara destek vermek amacıyla görevlendirildiğini aktardı.

ABD’nin bu adımı, Nijerya’da son dönemde yaşanan güvenlik sorunlarının ardından atılan son adımlar arasında yer aldı. ABD, daha önce Nijerya’ya askeri teçhizat sağladı ve ülke genelinde keşif faaliyetleri yürüttü.

NİJERYA’DA TERÖR SORUNU

Nijerya, Boko Haram ve DEAŞ, ISWAP dahil olmak üzere çeşitli silahlı gruplarla mücadele ediyor. Geçtiğimiz ay ülkenin kuzeybatısındaki Kaduna eyaletinde üç kiliseye eş zamanlı saldırılar düzenlenmiş, 168 kişi kaçırılmıştı. ABD ile Nijerya arasındaki askeri işbirliği, bu güvenlik ortamı çerçevesinde devam ediyor.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlara göz yumulduğu" gerekçesiyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmişti.

ABD Başkanı, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada Nijerya'ya yönelik yardımların derhal kesileceğini ve ülkeye karşı silahlı güç kullanabileceğini belirterek, "Savaş Bakanlığımıza muhtemel bir eyleme hazırlıklı olması talimatını veriyorum." açıklamasında bulunmuştu.

ABD merkezli Silahlı Çatışma Yeri ve Olay Veri Projesi'nin (ACLED) verilerine göre, Nijerya’da bu yıl sivil hedeflere yönelik 1923 saldırı gerçekleşti ancak bunların yalnızca 50’si doğrudan Hristiyan kimliklerinden dolayı hedef alındı.

