2026’nın en güçlü Android telefonları belli oldu: AnTuTu yeni listeyi yayınladı
2026 yılının ilk ayı geride kalırken Android modeller için yeni performans sıralaması açıklandı. İşte AnTuTu testlerine göre Ocak ayının en güçlü Android akıllı telefonları...
- AnTuTu, Ocak 2026'nın en güçlü Android telefonlarını listeledi.
- Red Magic 11 Pro+, 4.104.271 puanla listenin zirvesine yerleşti.
- Aynı model, 2025 yılının performans lideriydi.
- AnTuTu, cihazları işlemci, grafik, bellek, depolama ve kullanıcı deneyimi gibi alanlarda test eder.
- Testler, cihazın ham gücü yerine genel sistem dengesini ölçmeyi hedefler.
Yapılan performans testleriyle pazarın önemli otoritesi konumunda yer alan AnTuTu, 2026 Ocak ayının en güçlü Android telefonlarını listeledi.
Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu kullanıcılarda fikir oluşturması için yaptığı değerlendirmelerde modelleri her kulvarda sınırlarını zorlayarak karşılaştırıyor.
İşte Ocak ayının en güçlü 10 Android cihazı…
1. Red Magic 11 Pro+ - Ortalama puan: 4.104.271
2. Vivo X300 Pro - Ortalama puan: 4.090.624
3. Realme GT8 Pro - Ortalama puan: 4.075.525
4. IQOO 15
5. HONOR Magic8 Pro
6. HONOR WIN
7. HONOR Magic8
8. OnePlus 15
9. Redmi K90 Pro Max
10. Vivo X300
2025’İ DE ZİRVEDE KAPATMIŞTI
Red Magic 11 Pro+ 2025 yılının performans sıralamasında da zirvede yer almıştı.
ANTUTU DEĞERLENDİRMELERİ NASIL YAPIYOR?
AnTuTu, akıllı telefon ve tabletlerin donanım gücünü ölçmek için geliştirilen kapsamlı bir performans test yazılımı. Uygulama; işlemci, grafik birimi, bellek, depolama ve kullanıcı deneyimi gibi farklı başlıklar altında cihazı test ederek tek bir toplam skor oluşturuyor.
Bu toplam skor aslında birkaç alt testin birleşiminden oluşuyor:
-CPU (işlemci) performansı
-GPU (grafik birimi) performansı
-RAM ve depolama hızı
-Kullanıcı arayüzü ve sistem akıcılığı
Yani AnTuTu, yalnızca ham gücü değil, sistemin genel dengesini de ölçmeyi hedefliyor.
AnTuTu uygulaması çalıştırıldığında telefon, otomatik olarak bir dizi sentetik (yapay) teste giriyor. Bu testler sırasında:
-İşlemciye yoğun matematiksel işlemler yaptırılıyor
-GPU’ya yüksek çözünürlüklü grafik sahneleri çizdiriliyor
-RAM ve depolama biriminde okuma-yazma işlemleri gerçekleştiriliyor
-Arayüzde kaydırma, animasyon ve geçiş hızları ölçülüyor
Tüm bu aşamalardan elde edilen veriler puanlandırılıyor ve ağırlıklandırılmış bir sistemle tek bir skor haline getiriliyor.