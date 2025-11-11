Irak'ta genel seçim heyecanı! 21 milyon seçmen sandık başında

Irak'ta genel seçim heyecanı başladı. Yaklaşık 21 milyon seçmen sandık başına giderek oyunu kullanacak.

329 SANDALYE İÇİN 7 BİN 744 ADAY

Seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 7 bin 744 aday yarışıyor. Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.

Irak'ta parlamento seçimleri, daha çok sembolik bir makam olan ve Kürtlere ayrılan cumhurbaşkanının seçilmesi ile yeni bir başbakanın belirlenmesi sürecinin başlangıcı olacak. Bu iki süreç, siyasi uzlaşı yoluyla yürütüldüğü için aylarca devam edebiliyor.

BARZANİ OYUNU ERBİL'DE KULLANDI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'deki Rotana Otel'de kurulan sandıkta oyunu kullandı.