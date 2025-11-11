Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Irak'ta genel seçim heyecanı! 21 milyon seçmen sandık başında

Irak'ta genel seçim heyecanı! 21 milyon seçmen sandık başında

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Irak&#039;ta genel seçim heyecanı! 21 milyon seçmen sandık başında
Irak, Genel Seçim, Oy Verme, Parlamento, Seçmen, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak'ta genel seçimler için oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 21 milyon seçmen sandık başına giderek oy kullanacak.

Irak'ta genel seçim heyecanı başladı. Yaklaşık 21 milyon seçmen sandık başına giderek oyunu kullanacak.

Irak'ta genel seçim heyecanı! 21 milyon seçmen sandık başında - 1. Resim

329 SANDALYE İÇİN 7 BİN 744 ADAY

Seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 7 bin 744 aday yarışıyor. Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.

Irak'ta parlamento seçimleri, daha çok sembolik bir makam olan ve Kürtlere ayrılan cumhurbaşkanının seçilmesi ile yeni bir başbakanın belirlenmesi sürecinin başlangıcı olacak. Bu iki süreç, siyasi uzlaşı yoluyla yürütüldüğü için aylarca devam edebiliyor.

BARZANİ OYUNU ERBİL'DE KULLANDI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'deki Rotana Otel'de kurulan sandıkta oyunu kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

TOKİ peşinat ne zaman ödenir? Taksitlerin başlayacağı tarih netleştiOsman Bektaş sadece o bölgeyi işaret etti! Benzeri görülmemiş hareket var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Fidan, ABD'de Suriye lideri eş-Şara ile görüştü - DünyaBakan Fidan, ABD'de eş-Şara ile görüştüŞara, Beyaz Saray’da Trump ile görüştü! DEAŞ’a karşı ortak merkezler kurulacak - DünyaDEAŞ’a karşı güç birliği!Bakan Fidan'dan ABD’de kritik görüşmeler: Suriye, Gazze ve Sezar Yasası masada - DünyaBakan Fidan'dan ABD’de kritik görüşmelerABD'de hükümetin kapanması sona mı eriyor? Trump'tan görüşme 'çok iyi' geçti açıklaması! - DünyaABD'de hükümetin kapanması sona mı eriyor?Kaddafi'nin oğlu 10 yıl sonra serbest! 893 bin dolarlık kefalet - DünyaKaddafi'nin oğlu 10 yıl sonra serbest!Suriye lideri Ahmed Şara'ya yönelik 2 suikast engellendi! DEAŞ'ın kirli planları tutmadı - DünyaAhmed Şara'ya yönelik 2 suikast engellendi!
Sonraki Haber Yükleniyor...