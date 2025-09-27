Bakan Bayraktar duyurdu! Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nda petrol akışı başladı

Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nda petrol akışı yeniden başladı.

İlgili Haber Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar: ABD ile ortak petrol arayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır."

IKBY'DEKİ PETROL SAHALAR INDAN İHRACATA YENİDEN BAŞLANDI

Öte yandan Irak resmi haber ajansı İNA’ya göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) sahalardan çıkarılan petrol ihraç edilmeye başlandı.

Fişhabur petrol sahasında IKBY heyeti, Irak merkezi hükümeti ve petrol şirketlerinin katılımıyla petrol ihracatına yeniden başlandı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY’deki sahalarda üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu.