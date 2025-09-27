Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakan Bayraktar duyurdu! Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nda petrol akışı başladı

Bakan Bayraktar duyurdu! Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nda petrol akışı başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Bayraktar duyurdu! Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nda petrol akışı başladı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışının yeniden başladığını duyurdu.

Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nda petrol akışı yeniden başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır."

IKBY'DEKİ PETROL SAHALARINDAN İHRACATA YENİDEN BAŞLANDI

Öte yandan Irak resmi haber ajansı İNA’ya göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) sahalardan çıkarılan petrol ihraç edilmeye başlandı.

Fişhabur petrol sahasında IKBY heyeti, Irak merkezi hükümeti ve petrol şirketlerinin katılımıyla petrol ihracatına yeniden başlandı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY’deki sahalarda üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

BM Genel Kurulu'nda ilginç görüntü! Lula, Macron'u ensesinden tutup bırakmadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Borsa bu hafta %-1,27 geriledi! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Ekonomiİşte en çok yükselen ve düşen hisselerTürkiye çölleşiyor: Her yıl 642 milyon ton toprağı kaybediyoruz - EkonomiÇölleşiyoruz! Her yıl 642 milyon ton toprak kayıpÇinli devler Türkiye'ye geliyor, Xiaomi beklemede - EkonomiÇinli devler Türkiye'ye geliyor, Xiaomi beklemedeUzmanlar, enerji anlaşmalarını değerlendirdi: LNG tedarikiyle Türkiye kışa hazır - EkonomiUzmanlar değerlendirdi: LNG tedarikiyle Türkiye kışa hazır900 kurumsal pozisyonu kapatmak zorunda kalan Starbucks'tan yeni plan! "Keskin tedbirlerle" devam edecekler - EkonomiStarbucks’tan radikal kararCiti'den dikkat çeken tahmin: Kripto paralarda 4 trilyon dolarlık hacim - EkonomiKripto paralarda 4 trilyon dolarlık hacim
Sonraki Haber Yükleniyor...