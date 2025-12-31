Meram Belediyesinin ve Konya tarihinin en kapsamlı dönüşüm adımlarından biri olan Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, 2. Etap ve Tescilli Ada Etabı’nın ardından 1. Etap da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla açıldı.

Meram Belediyesinin, Meram tarihinin en büyük, Konya tarihinin de en kapsamlı dönüşüm adımlarından biri olan Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde bir etap daha tamamlandı. 2. Etap ve Tescilli Ada Etabı’ndan sonra 1. Etabın açılışı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suriçi Çarşısının önemine değinerek Konya’nın tarihî hafızasının yer aldığı bu alanda yapılan çalışmanın yalnızca bir mimari yenileme değil, aynı zamanda ‘bir medeniyet iddiası’ olduğunu söyledi.

Selçuklu mirasının korunarak modern şehircilikle buluşturulduğu bu dönüşümü “Türkiye’nin şehircilik vizyonuna Konya’dan vurulan bir imza, bir mühür” olarak nitelendiren Bakan Kurum, özellikle şeffaf kubbe altında korunan Selçuklu dönemi hamam kalıntılarının, projenin kültürel değerini artırdığını ifade etti. Kurum “Bir vizyon eseri olan bu proje şehrimize ve Meram’ımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

BAKAN KURUM: “SURİÇİ, MİSAFİRLERİNİ SELAMLIYOR”

Konya ve ülke genelinde gerçekleştirilen yatırımlara da değinen Bakan Murat Kurum, kente yapılan yatırımların büyüklüğüne dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya’ya olan sevgisini ve desteğini aktaran Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bu projeyle şehrin hafızasını gün yüzüne taşıdık. Yılların yorgunluğu çökmüş bu alan artık ışıl ışıl parlıyor. Dantel gibi işlediğimiz Suriçi, tüm ihtişamıyla misafirlerini selamlıyor. Bu dönüşümde yükselen modern iş yerleri ve ofislerle konforlu bir alışveriş imkânı sunarken misafirler de Selçuklunun ihtişamına yeniden tanık olacak.

BAŞKAN KAVUŞ: “SURİÇİ, BİR ŞEHRİN YENİDEN DOĞUŞUDUR”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise Suriçi Projesi’nin yalnızca bir kentsel dönüşüm değil, bir medeniyet tasavvuru ve medeniyetin yeniden canlandırılması olduğunu vurguladı. Projenin tamamının 163 bin m2 alan, 467 yapı, 690 parsel, 1.720 bağımsız bölüm ve 3.151 hissedardan oluştuğunu aktaran Başkan Kavuş, güncel rakamlarla maliyetinin 5,5 milyar TL’yi aştığını ifade etti.

Başkan Kavuş, ayrıca şu görüşlere yer verdi: “Suriçi Dönüşüm Projesi’nde etap etap ilerliyoruz. 2. Etap büyük ölçüde hizmet vermeye başladı. Tescilli Ada Etabı bugün Sırçalı Hotel ve Suriçi Avlu Kafe olarak hizmet veriyor. 3. Etap, Larende Etabı ve Arkeolojik Park Alanı’nda da çalışmalarımız büyük bir hızda devam ediyor.”

Kavuş, özellikle 1. Etap’ta yer alan Selçuklu döneminin en büyük hamam kalıntısının jeodezik cam kubbe ile korunarak turizme kazandırılmasının, projenin tarihi yönünü güçlendirdiğini belirterek “Bu kubbe sadece bir çatı değil; şehrimizin bin yıllık tarihine duyduğumuz saygının sembolüdür” diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY: “KONYA, DARÜLMÜLK KİMLİĞİNE YAKIŞACAK”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Suriçi dönüşümünün Konya için tarihî bir kırılma noktası olduğunu vurgulayarak “Bugün burada Darülmülk’ün çok önemli bir parçasını daha yerli yerine koyuyoruz. Kimsenin dönüştürmeye cesaret edemediği Mevlâna Çarşısı, Altın Çarşı ve Suriçi Çarşısında atılan her adım, Sayın Bakan’ımız Murat Kurum’un verdiği cesaretle mümkün oldu” dedi.

Suriçi’nin Altın Çarşı, Mevlâna Çarşısı, sur kapıları ve yakın bölgelerde yürütülen çalışmalarla bütüncül şekilde yeniden ihya edildiğini aktaran Başkan Altay, Larende Caddesi’nde yürütülen çalışmalarda Konya’nın dış surlarının ve Larende Kapısı’nın yeniden ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

MİLLETVEKİLİ ÖZBOYACI: “DÖNÜŞÜM DEĞİL, BİR KİMLİĞİN İNŞASI”

Milletvekilleri adına söz alan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da böylesine büyük bir dönüşüme şahit olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Her açılışta ayrı bir heyecan yaşadıklarını ifade eden Özboyacı hem bir Meramlı, hem bir inşaat mühendisi hem de çocukluğunu bu sokaklarda geçirmiş biri olarak Suriçi’nin bugün kazandığı yeni çehrenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Suriçi’nin Konya’nın kalbi olduğunu vurgulayan Milletvekili Özboyacı “Mustafa Kavuş Başkan’ımız çok güzel anlattı; geçmişten bugüne şehrin en eski yerleşim alanı burası. Bu alanın ihya edildiğini görmek bizlere büyük bir onur ve mutluluk veriyor” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Murat Kurum ve protokol üyeleri işyeri sahiplerine anahtarlarını teslim etti. Anahtar teslimlerinin ardından, Meram Belediyesinin dev vizyon projesi Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1. Etabı’nın açılışı Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge’nin duasıyla gerçekleştirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası