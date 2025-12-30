Mevlâna’nın şehri Konya, tarihi ve kültürel değerleriyle cazibe merkezi hâline geliyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Konya’da yer alan 5 bin yıllık geçmişe sahip Sille Antik Kenti için ulusal ve uluslararası arenada tanıtım çalışmaları yapacaklarını belirterek “Mevlâna Müzesi, Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Medeniyet Müzesi, Sille ve Gevale... Kültür vadisi ile hedefimiz 1 milyon turist” dedi

ÖMER TEMÜR - Konya denilince akla Mevlâna gelir. Ve tabii tahıl üretimi... Konya artık yılda 3 milyon kişinin uğrak yeri olan Mevlâna Müzesi ile değil tarihî ve kültürel zenginlikleriyle de anılmak istiyor. Beş bin yılı aşkın bir geçmişe sahip Sille antik kenti ile bir turizm merkezine dönüşen kent, Aya Elenia Kilisesi, tarihî camileri, köprüleri ve evleriyle farklı kültür izlerini bir arada barındırıyor. Her yıl 700 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan Tropikal Kelebek Bahçesi’nin ise Türkiye’de eşi benzeri yok. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarla kent âdeta yeni bir çekim merkezine dönüşmüş. Kent, son yıllarda gastronomisi ile de ön plana çıkıyor.

Kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Pekyatırmacı Sille’yi ayrı bir yerde konumlandırıyor. Pekyatırmacı, “Sille Konya’nın en önemli tarihi merkezlerinden bir tanesi. Sille’deki Aya Elena Kilisesi’nin yapılış tarihi 327 Roma, yani Ayasofya’dan 200 yıl önce. Tarihte kilise olarak yapılmış ilk bina. Sille’de Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait yaşanmışlıklar var. Bundan sonraki süreçte Sille’yi ön plana çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Mevlâna’yı ziyaret edip Konya’da konaklayacaklar: 1 Sille 1 milyon turist

Pekyatırmacı, Sille’nin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımı için çalışmalar yapacaklarını belirterek, “Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansınca (TGA) Türkiye’de üç lokasyon yurt dışında tanıtılması için belirlendi. Onlardan biri de Sille oldu. Burada fiziki çalışmalar devam ediyor, bittiğinde biz de reklam çalışmalarına başlayacağız. Sille ile birlikte Gevale’yi de hazırlıyoruz. Mevlâna Müzesi, Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Medeniyet Müzesi, Sille ve Gevale... Kültür vadisi ile Konya’ya gelen bir misafir, en az bir tam gününü bölgede geçirsin istiyoruz” dedi. Öyle ki çalışmalar şimdiden meyvelerini vermiş. Her yıl binlerce kişi Sille’yi ziyaret ediyor. Başkan Pekyatırmacı hedeflerini 1 milyon turist olarak açıklıyor.

ANADOLU’NUN EN BÜYÜĞÜ

Kentte kongre turizmi de hızla büyüyor. Anadolu’nun en büyük kongre merkezi Selçuklu Kongre Merkezi bu kentte bulunuyor. Fuaye alanları, toplantı salonları ile günlük 100 bin kişiye hizmet veriyor. Kongre merkezinin hikâyesi biraz İstanbul Havalimanı’na benziyor. İnşa süresince birçok eleştiriye maruz kaldıklarını dile getiren Başkan Pekyatırmacı, “Konya’da bu kadar büyük yatırıma ne gerek var’ şeklinde eleştirilere maruz kaldık. 10 yıl geçti. Şu an yetmiyor. ‘Şivlilik Çocuk Bayramı’nı kongre merkezinde kutluyoruz. Geçtiğimiz yıl beş günde 500 bin kişiyi kongre merkezinde ağırladık” ifadelerini kullandı. Bu arada kentte bulunduğumuz süre içerisinde Şivlilik şenliğine katılma imkânı bulduk. Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen organizasyon, üç ayların manevi atmosferini çocuklara hissettiriyor ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarıyor.

Mevlâna’yı ziyaret edip Konya’da konaklayacaklar: 1 Sille 1 milyon turist

YILBAŞI DEĞİL ŞİVLİLİK

Pekyatırmacı Türk kültürünü yaşatmak için âdeta canla başla çalışıyor. Şivlilik’in coşkusunu görünce insan düşünmeden edemiyor. Yıl başında şehirler ışıl ışıl olurken neden belediyeler ramazan ayında ya da Şivlilik Bayramı’nda olduğu gibi Türk kültürünü yaşatmak için seferber olmaz? Aydınlık sokakları yılbaşında değil ramazan ayında ve kendi öz kültürümüzde görsek ne güzele olur. Mevlâna’nın şehri bu anlamda da Türkiye’ye örnek oluyor.

Mevlâna’yı ziyaret edip Konya’da konaklayacaklar: 1 Sille 1 milyon turist

GENÇLERE YATIRIM

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gençler için de seferber olmuş. Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezini hayata geçirmek için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Pekyatırmacı, “18 farklı spor branşında olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi amaçlayan çok kapsamlı bir tesis olan ve bir günde toplam 3 bin 360 sporcunun, aynı anda ise 680 sporcunun faydalanabileceği sporcu seçme ve yetiştirme merkezimiz, Türkiye’nin ilk yeşil sertifikalı sporcu yetiştirme merkezi olacak” diyor. Pekyatırmacı, yapımı tamamlanan Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesinin ise tiyatro, resim, müzik alanlarında 500 öğrenci kapasitesiyle eğitim vereceğini dile getirdi. SOBE’nin Selçuklu Belediyesi tarafından 2016’da Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirildiğini, otizmli çocukların rehabilitasyonları, mesleki gelişimleri ve diğer tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için faaliyetler yürüttüğünü aktaran Pekyatırmacı, şunları kaydetti: “SOBE, 21 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulu olup, Türkiye’nin otizm alanında en kapsamlı ve en büyük merkezine sahip. SOBE Vakfı 100 kişilik eğitmen kadrosu ile hâlihazırda 348 otizmli bireye eğitim, terapi, spor, binicilik, masa tenisi ve yüzme gibi alanlarda hizmet veriyor. Bugün 500’ü aşkın öğrenci eğitim için sırada bekliyor.”

Haberle İlgili Daha Fazlası