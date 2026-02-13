Büyük Birlik Partisi'nden 'ittifak' iddialarına cevap: Bizim durduğumuz yer nettir
Genel Başkanlığını Mustafa Destici'nin yaptığı Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, farklı partilerle ittifak iddialarına ilişkin, "Bu tür haberleri iyi niyetli görmüyoruz. Bizim durduğumuz yer nettir. Orası da Cumhur İttifakı'dır" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP), farklı partilerle ittifak yapacağı iddialarını yalanlayarak Cumhur İttifakı'ndaki yerini koruyacağını açıkladı.
- BBP, farklı partilerle ittifak yapacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
- Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
- BBP'nin Cumhur İttifakı'nın yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.
- Yörükçüoğlu, parti duruşunun net olduğunu ve kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını ifade etti.
- Ortak liste veya yeni ittifak arayışı iddialarının asılsız olduğu belirtildi.
Büyük Birlik Partisi'nin farklı partilerle ittifak yapacağı iddialarına yalanlama geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, BBP'nin Cumhur İttifakı'nın yanında yer alacağını belirtti.
TBMM'deki kavgayı sordular! Akın Gürlek'ten tek cümlelik cevap
"BİZİM DURDUĞUMUZ YER NETTİR"
Cumhur İttifakı ile ittifak sürecinin devam edeceklerini, başka siyasi partilerle herhangi bir ittifakın söz konusu olmadığını belirten Yörükçüoğlu, "Bu tür haberler iyi niyetli değildir, itibar edilmemelidir. Bu tür haberleri iyi niyetli görmüyoruz. Bizim durduğumuz yer nettir. Orası da Cumhur İttifakı'dır. Bunun dışındaki haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle ifade ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
"KAMUOYU YANILTILMAYA ÇALIŞILDI"
Yörükçüoğlu, BBP'nin siyasi duruşunun açık ve değişmez olduğunun altını çizerek, kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını vurguladı. Yörükçüoğlu, parti adına yapılan değerlendirmelerde, farklı partilerle ortak liste, Meclis grubu ya da yeni bir ittifak arayışı içinde olunduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu sözlerine ekledi.