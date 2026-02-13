TBMM'de CHP'lilerin provokasyonuna sahne olan yemin töreniyle Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Akın Gürlek, ilk kez yaşananlara dair konuştu. Başsavcılığı döneminden kalan soruşturmalara da değinen Gürlek, "Süreçler aynen işleyecek. Herhangi bir aksama yaşanmayacak" dedi.

Geçtiğimiz gece İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı olarak atandı. Ali Yerlikaya'nın yerine ise İçişleri Bakanı olarak Mustafa Çiftçi getirildi.

OLAYLI YEMİN TÖRENİ

İki yeni bakanın TBMM'deki yemin töreninde ise CHP'liler tarafından olay çıkarıldı. Bakanlar, arbedenin arasında yeminlerini etti.

CHP'lilerin özellikle Akın Gürlek'i hedef aldığı, başsavcılık dönemindeki davalarla ilgili tepkili olduğu öğrenildi. Ancak bazı isimlerin Gürlek'e kameralar önünde tepki gösterip Meclis'in arka odalarında ise Gürlek'in yanına gidip selamlaştığı iddia edildi. Bu iddialarda adı geçenlerden birisi de CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır oldu.

İSTANBUL'DAKİ SORUŞTURMALAR NE OLACAK?

Yaşananların ardından gözlerin çevrildiği Bakan Gürlek, tv100’e konuk olan Murat Kelkitlioğlu’na konuştu. Gürlek İstanbul'daki soruşturmaların akıbetine ilişkin, "Uyuşturucu ve kara para soruşturmalarında var olan süreçler aynen işleyecek. Soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam ediyor. Soruşturmalarda herhangi bir aksama yaşanmayacak" dedi.

TBMM'deki kavgayı sordular! Akın Gürlek'ten tek cümlelik cevap

KAVGAYA DAİR TEK CÜMLE KURDU

"TBMM’deki kavgayla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Ali Mahir Başarır sizinle tokalaştı mı?" sorusuna ise Bakan Gürlek, “Bu konulara cevap vermek istemiyorum” sözleriyle cevap verdi.

