Boluspor'a sezon ortasında 4'üncü teknik direktör: Suat Kaya imzayı attı
TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, 2025-2026 sezonunda 4 farklı teknik direktöre emanet edildi. Kırmızı-beyazlılar, Mustafa Er, Ertuğrul Arslan ve Erdal Güneş'in ardından Suat Kaya’yı göreve getirdi.
Teknik direktör Erdal Güneş ile yollarını ayıran Boluspor, Galatasaray efsanelerinden Suat Kaya ile sözleşme imzaladı.
- Boluspor, 2025-2026 sezonuna Mustafa Er ile başladı ve 9 maç sonunda yollarını ayırdı.
- Kulüp, 11 maçlık Ertuğrul Arslan dönemi yaşadı.
- Erdal Güneş yönetiminde 3 maça çıkan Boluspor, 13 gün süren Güneş döneminin ardından Suat Kaya ile anlaşma sağladı.
Teknik direktör Erdal Güneş ile yollarını ayıran TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor, Galatasaray efsanelerinden Suat Kaya ile sözleşme imzaladı.
TEKNİK DİREKTÖR DAYANMIYOR
2025-2026 sezonuna Mustafa Er'le başlayan Bolu temsilcisi, 9 maç sonunda Er ile yollarını ayırdı. 11 maçlık Ertuğrul Arslan dönemi yaşayan Boluspor, 3 maça da Erdal Güneş yönetiminde çıktı. Kırmızı-beyazlılar, 13 gün süren Güneş döneminin ardından 58 yaşındaki çalıştırıcı Suat Kaya ile anlaşma sağladı.
