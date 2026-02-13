Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli sağanak yağışla birlikte kuruyan su kaynakları yeniden çağlamaya başladı. İlçedeki iş makineleri, dere yataklarında su debisini düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yükselen su seviyeleriyle birlikte Dağılcak Tabiat Parkı'ndaki dere coşarken, Dağılcak Tabiat Parkı yolunda heyelan meydana geldi. Kozan Belediyesi ekipleri iş makineleri ile kısa sürede kapanan yolu açtı.

Kozan–Adana kara yolu güzergahında ise uzun süredir akmayan dereler yeniden akmaya başladı. Yağışlarla beslenen suların kayaların arasından süzülerek Kozan Barajı'na ulaştığı görüldü.

Doğaya ‘can suyu’ sağanakla geldi: Kozan’da kuruyan kaynaklar yeniden canlandı

"RABBİM RAHMET VE BEREKET VERDİ"

Bölgede yaşayan 65 yaşındaki Nazife Aydın, gece boyunca büyük korku yaşadıklarını belirterek, "Gece çok korktuk, bir an deprem olacak sandım, yerimden kıpırdayamadım. Kozan Barajı'na akan bu kaynaklar uzun süredir kuruydu, yeniden akmaya başladı. Barajın dolacağını düşünmezdim. Rabbim rahmet ve bereket verdi, doluyor. Halen yağmur yağıyor, her yerde su taşkınları oluyor" dedi.

İlçede yağış akşam saatlerine kadar sürecek.

