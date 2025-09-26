Irak-Türkiye boru hattı açıldı! ABD'den açıklama

Irak Petrol Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan sahalardan üretilen ham petrolün Irak Petrol Pazarlama Şirketi'ne (SOMO) teslim edilerek, Ceyhan Limanı üzerinden Irak-Türkiye boru hattı yoluyla ihraç edileceğini açıkladı.

Irak Petrol Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan sahalardan üretilen ham petrolün Irak Petrol Pazarlama Şirketi'ne (SOMO) teslim edilerek, Ceyhan Limanı üzerinden Irak-Türkiye boru hattı yoluyla ihraç edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, IKBY'de bulunan sahalardan üretilen petrolün, iç tüketim için ayrılan miktarlar hariç SOMO'ya teslim edileceği ifade edilerek, bunun SOMO aracılığıyla Ceyhan Limanı üzerinden Irak-Türkiye boru hattı yoluyla ihraç edileceği aktarıldı.

Bu işlemin, yürürlükteki usullere, Anayasa'ya, federal genel bütçe kanunu hükümlerine ve Federal Mahkeme kararlarına uygun şekilde gerçekleştirileceği vurgulandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de, IKBY'de bulunan sahalardan üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak ile Türkiye arasındaki petrol boru hattının açılmasını "memnuniyetle" karşıladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Rubio'nun, "Irak Hükümeti'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve uluslararası şirketlerle, hem ABD'liler hem de Iraklılar için somut faydalar sağlayacak olan Irak-Türkiye boru hattının yeniden açılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rubio, açıklamasında, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve üst düzey yetkililerin bu ilerlemeyi mümkün kılmak için gösterdikleri kararlı çabaları takdir ettiğini vurguladı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Türkiye ve Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği kararın ardından 25 Mart 2023’te Irak'tan Türkiye’nin Ceyhan Limanı'na petrol akışı durdurulmuştu.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'ye petrol ihracatının 2023'te durması nedeniyle IKBY’nin 25 milyar dolar zarara uğradığını ve bunun Irak hükümetinin de zararına olduğunu belirtmişti.