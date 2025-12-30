Gaziantep’te olumsuz hava koşulları nedeniyle tır ve kamyonların yarın şehir merkezine girişi yasaklandı. Valilik, sadece belirli güzergahlar ve GATEM’e meyve-sebze taşıyan araçlara izin verileceğini duyurdu.

Gaziantep Valiliği yoğun kar yağışı sonrası harekete geçti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, beklenen kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonların şehir merkezine girişinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Aralık Salı günü saat 00.00 itibarıyla şehrimizde başlayacak muhtemel kar yağışı nedeniyle otoyoldan Batı Gişeleri'ni kullanarak şehrimize giriş yapan tır ve kamyonların şehir merkezine girişine saat 00.00 itibarıyla müsaade edilmeyecek, Acarsan Uygulama Noktası'ndan 25 Aralık Sanayi Sitesi'ne yönlendirilecek. Sadece GATEM'e meyve sebze getiren araçların geçişine müsaade edilecektir.

Tır ve kamyonların Kuzey Gişeleri'nden Organize Sanayi Bölgesi'ne, Doğu Gişeleri'nden GATEM'e, 5. Organize Sanayi Kavşağı'ndan Organize Sanayi Bölgesi'ne girişlerine müsaade edilecektir. Osmaniye-Gaziantep ve Gaziantep-Şanlıurfa devlet kara yolundan şehrimize girişler de otoyola yönlendirilecektir. Bu güzergahlar dışında tır ve kamyonların şehir merkezine girişlerine müsaade edilmeyecektir."

