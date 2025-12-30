Malatya’da yoğun kar yağışı ve don beklentisi nedeniyle valilik harekete geçti. Trafik güvenliği gerekçesiyle motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin yarın il genelinde trafiğe çıkması 1 günlüğüne yasaklandı.

Yurdu etkisi altına alan kar Malatya'da da vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Valilik yoğun kar yağışı nedeniyle harekete geçti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde etkili olacak yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alındı.

1 GÜNLÜK YASAK GELDİ!

Bu kapsamda il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilerek 1 gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklandı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

