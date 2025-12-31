Sarı-kırmızılı takımın formasını 2001-2012 yılları arasında giyen, 2016-2017 ve 2019'da yardımcı antrenörlük yapan, son olarak 'Futbol Direktörü' olarak görev üstlenen Ayhan Akman ile yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da eski milli futbolcu Ayhan Akman konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Ayhan Akman

Kulüp bünyesinde altyapıdan A takıma kadar çeşitli kademelerde görev alan, son olarak 'Futbol Direktörü' olan Ayhan Akman, sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden resmen ayrıldı.

Kariyerine İnegöl FK'da başlayan Ayhan Akman sonrasında Gaziantepspor, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giymişti. Sarı-kırmızılılarda tam 11 sezon forma giyen Akman, çıktığı toplam 328 maçta 16 gol ve 29 asist yaparak takım tarihinin önemli isimlerinden birisi olmuştu.

