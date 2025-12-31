SPOR SERVİSİ
Galatasaray'da ayrılık: Ayhan Akman'ın görevi sona erdi
Sarı-kırmızılı takımın formasını 2001-2012 yılları arasında giyen, 2016-2017 ve 2019'da yardımcı antrenörlük yapan, son olarak 'Futbol Direktörü' olarak görev üstlenen Ayhan Akman ile yollar ayrıldı.
Galatasaray'da son olarak Futbol Direktörü görevini yürüten eski milli futbolcu Ayhan Akman, kulüpten resmen ayrıldı.
- Eski milli futbolcu Ayhan Akman, Galatasaray'daki görevinden ayrıldı.
- Akman, sarı-kırmızılı kulüpte son olarak Futbol Direktörü pozisyonunda bulunuyordu.
Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da eski milli futbolcu Ayhan Akman konusunda önemli bir gelişme yaşandı.
Kulüp bünyesinde altyapıdan A takıma kadar çeşitli kademelerde görev alan, son olarak 'Futbol Direktörü' olan Ayhan Akman, sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden resmen ayrıldı.
Kariyerine İnegöl FK'da başlayan Ayhan Akman sonrasında Gaziantepspor, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giymişti. Sarı-kırmızılılarda tam 11 sezon forma giyen Akman, çıktığı toplam 328 maçta 16 gol ve 29 asist yaparak takım tarihinin önemli isimlerinden birisi olmuştu.
