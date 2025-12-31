Galatasaray'dan TFF 1'inci Lig'e: 'Vedalaşıyoruz' dendi, sürpriz talip çıktı
TFF 1'inci Lig'de geride kalan 19 haftada 12 galibiyet ve 3 beraberlik sonucu topladığı 39 puanla lider durumda bulunan Amed Sportif Faaliyetler'in, Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırmak istediği genç kanat oyuncusu Yusuf Demir ile ilgilendiği konuşuluyor.
- Galatasaray, Yusuf Demir ile yollarını ayıracağını duyurmuştu.
- Amed Sportif Faaliyetler'in, bu sezon 2 maçta sadece 35 dakika süre alan Yusuf Demir ile ilgilendiği belirtildi.
- Galatasaray, oyuncu için 2022'de Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis ödemişti.
Galatasaray'da ocak ayında yolların ayrılmasının beklendiği Yusuf Demir'e sürpriz bir talip çıktı. Sporx'te yer alan habere göre; TFF 1'inci Lig lideri Amed Sportif Faaliyetler'in, bu sezon 2 maçta sadece 35 dakika süre alan 22 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.
4 yılda dev çöküş: Barcelona 11'inden Galatasaray kulübesine
"KENDİSİYLE VEDALAŞIYORUZ"
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Yusuf Demir yabancı kontenjanında oynuyor. Kendisiyle vedalaşıyoruz. Ona ilettik" ifadelerini kullanmıştı.
25 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST
Galatasaray, Yusuf Demir transferi için 2022 yılında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis ödemişti. 2023-2024 sezonunu kiralık olarak Basel'de geçiren futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 2,5 sezonda 25 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.