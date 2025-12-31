TFF 1'inci Lig'de geride kalan 19 haftada 12 galibiyet ve 3 beraberlik sonucu topladığı 39 puanla lider durumda bulunan Amed Sportif Faaliyetler'in, Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırmak istediği genç kanat oyuncusu Yusuf Demir ile ilgilendiği konuşuluyor.

Galatasaray'da ocak ayında yolların ayrılmasının beklendiği Yusuf Demir'e sürpriz bir talip çıktı. Sporx'te yer alan habere göre; TFF 1'inci Lig lideri Amed Sportif Faaliyetler'in, bu sezon 2 maçta sadece 35 dakika süre alan 22 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.

Yusuf Demir

"KENDİSİYLE VEDALAŞIYORUZ"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Yusuf Demir yabancı kontenjanında oynuyor. Kendisiyle vedalaşıyoruz. Ona ilettik" ifadelerini kullanmıştı.

25 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST

Galatasaray, Yusuf Demir transferi için 2022 yılında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis ödemişti. 2023-2024 sezonunu kiralık olarak Basel'de geçiren futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 2,5 sezonda 25 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

