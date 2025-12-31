Galatasaray, 2026'ya zorlu bir fikstürle başlayacak. Sarı-kırmızılılar, yeni yılın ilk ayında Turkcell Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası, Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlara çıkacak. Okan Buruk yönetimindeki takım, TFF Süper Kupa'da finale yükselmesi durumunda, bu süreçte 7 zorlu karşılaşma oynayacak.

GÖKHAN KARATAŞ - Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk devresini en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde 42 puanla lider tamamlayan Galatasaray, Ocak 2026'da 4 kulvarda önemli maçlar yapacak.

Galatasaray son maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti

TFF SÜPER KUPA

Sarı-kırmızlılar, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Trabzonspor ile 5 Ocak'ta Gaziantep'te karşılaşacak. Okan Buruk'un öğrencileri, bu maçı kazanması halinde, 10 Ocak'ta aynı organizasyonda Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile final maçına çıkacak.

TÜRKİYE KUPASI

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'na 1-0'lık Başakşehir galibiyetşytle başlayan Galatasaray, 13 Ocak'ta Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek.

SÜPER LİG

Okan Buruk'un ekibi, 17 Ocak'ta Süper Lig 2025-2026 sezonu ikinci devresinin ilk haftasında Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK'yı RAMS Park'ta konuk edecek.

Okan Buruk

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenigi alan sarı-kırmızılılar, ilk 24 hedefi için 21 Ocak'ta İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i ağırlayacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 18'inci sırada bulunuyor

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fatih Karagümrük ile 24 Ocak'ta deplasmanda mücadele edecek sarı-kırmızılı takım, 2026'nın ilk ayını 28 Ocak'ta İngiliz devi Manchester City'ye konuk olacağı Devler Ligi müsabakasıyla geride bırakacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası