G.Saray’ın 21’lik orta sahadaki şansı azalıyor. Sarı kırmızılıların Hoffenheim’dan satın alma opsiyonu ile kiralamaya çok yakın olduğu Umut Tohumcu’da ibre Holstein Kiel’e kaydı. Alman ekibi, Aslan’ın transfer görüşmelerini ağırdan almasından dertli.

Aslan, devre arası transfer döneminde nokta atışı yapma düşüncesindeydi. Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket eden ve sezonun ilk yarısında yaşanan sakatlıklar sonrası kadro derinliği olmadığını gören yönetim orta sahaya çok yönlü bir isim düşünüyordu. Bu konuda da önerilen isim Umut Tohumcu’ydu. Hoffenheim forması giyen ve Almanya Ümit Millî Takımı’nda da ter döken 21 yaşındaki orta sahada mutlu sona çok yaklaşılmıştı. Hatta Umut’un yarım sezon kiralanması ve sezon sonunda da 5 milyon avroluk satın alma opsiyonunun devreye girmesi (isteğe bağlı) konusunda taraflar önemli mesafe almıştı.

ESKİ HOCASI İSTİYOR

Dursun Özbek yönetimi, son yaşanan (Erden Timur olayı) olayların ardından şimdilik transferde topa basmıştı. Sarı kırmızılılar kaotik ortamın bitmesini beklerken bu sırada Umut Tohumcu’da ibre Holstein Kiel’e doğru kaymaya başladı. Kulübü Hoffenheim, gelecek vaat eden ve kulüplerin yakın takibe aldığı Umut’u daha fazla süre alabilmesi adına Bundesliga 2 ekibine göndermeye sıcak baktı. Ki Holstein Kiel’in başında Umut’un alt yapı eğitimini aldığı Hoffenheim’den eski hocası Marcel Rapp’ın olması ve onu çok istemesi transfer ihtimalini güçlendirdi. Aslan elini çabuk tutmazsa Umut’un yeni adresi değişebilir.

ORTA SAHANIN HER BÖLGESİNDE OYNUYOR

Güncel piyasa değeri 5 milyon avro olan Umut Tohumcu, orta sahanın her bölgesinde (ön libero, merkez,

10 numara) oynama özelliğine sahip.

