Devre arası transfer döneminde Galatasaray ile anılan Portekizli futbolcu Ruben Neves, menajerine İspanyol devinde oynamak istediğini ve maaşının büyük bölümünde indirime gitmeye hazır olduğunu söyledi.

Ocak ayı transfer dönemi için Galatasaray ile de anılan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Ruben Neves'in isteği dünya devine gitmek.

REAL MADRID'İ İSTİYOR

Defensa Central'de yer alan habere göre; Manchester United’ın ciddi ilgisine rağmen Ruben Neves, ocak ayında Real Madrid’e transfer olabilmek için Al Hilal’deki maaşını üçte iki oranında düşürmeye hazır.

MENAJERİNİ ŞAŞIRTTI

Habere göre, Portekizli orta sahanın bu kararlı tavrı, oyuncunun menajeri Jorge Mendes’i bile şaşırttı.

Portekizli oyuncunun önceliğinin Avrupa’ya dönerek Real Madrid forması giymek olduğu belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası