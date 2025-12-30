Galatasaray'da bu sezon 9 maçta sadece 62 dakika forma giyen Berkan Kutlu, Süper Lig ekibiyle prensip anlaşması sağladı. Kontratı sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki oyuncunun, Konyaspor ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, orta saha bölgesine önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Berkan Kutlu, yeşil-beyazlı kulübün teklifine 'evet' dedi.

2,5 YILLIK ANLAŞMA

HT Spor'da yer alan habere göre; sol bek ve orta sahada görev yapan deneyimli futbolcu, imza için Konya'ya davet edildi. Transferde resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Trabzonspor'un da ilgisi bulunan Berkan Kutlu'nun, Konyaspor ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Berkan Kutlu

159 MAÇTA 3 GOL, 8 ASİST

Güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösterilen Berkan Kutlu, Temmuz 2021'de geldiği Galatasaray'da 159 maça çıktı. 2023-2024 sezonunun ilk yarısını İtalyan ekibi Genoa'da geçiren oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

