Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun arasında Eyüpspor'dan yaklaşık 6 milyon euro bonservis karşılığından kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu'ya, Süper Lig'den Trabzonspor talip oldu. Sarı-kırmızılılar, fazla süre bulamayan 25 yaşındaki futbolcunun ayrılığına bir şartla izin verecek.

Galatasaray'da bu sezon 8 maçta 157 dakika süre alan ve bir gol, bir asistlik performans sergileyen Ahmed Kutucu'nun, devre arasında takımdan ayrılması gündemde. Trabzonspor talip olduğu 25 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-kırmızılıların kararı belli oldu.

Ahmed Kutucu, Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'i 1-0 yendiği Türkiye Kupası maçında galibiytet golünü attı

6 MİLYON EURO ŞARTI

Galatasaray'da Ahmed Kutucu ile vedalaşılması düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. HT Spor'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında Eyüpspor'a Ahmed Kutucu için ödenen 6 milyon euroya ulaşan bonservisin karşılanması halinde transfere izin verecek.

Ahmed Kutucu'nun güncel piyasa değeri 4 milyon euro

TRABZONSPOR'UN AHMED KUTUCU PLANI

Trabzonspor'un, ara transfer döneminde bu rakamlarda bonservis hamlesi yapması beklenmiyor. Bordo-mavililerin planının futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak olduğu, Galatasaray'ın ise dar rotasyonda buna izin vermeyeceği ifade edildi.

