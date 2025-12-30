Ahmed Kutucu için Trabzonspor sürprizi: Galatasaray transfer kararını verdi
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun arasında Eyüpspor'dan yaklaşık 6 milyon euro bonservis karşılığından kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu'ya, Süper Lig'den Trabzonspor talip oldu. Sarı-kırmızılılar, fazla süre bulamayan 25 yaşındaki futbolcunun ayrılığına bir şartla izin verecek.
Galatasaray'da bu sezon 8 maçta 157 dakika süre alan ve bir gol, bir asistlik performans sergileyen Ahmed Kutucu'nun, devre arasında takımdan ayrılması gündemde. Trabzonspor talip olduğu 25 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-kırmızılıların kararı belli oldu.
6 MİLYON EURO ŞARTI
Galatasaray'da Ahmed Kutucu ile vedalaşılması düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. HT Spor'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında Eyüpspor'a Ahmed Kutucu için ödenen 6 milyon euroya ulaşan bonservisin karşılanması halinde transfere izin verecek.
TRABZONSPOR'UN AHMED KUTUCU PLANI
Trabzonspor'un, ara transfer döneminde bu rakamlarda bonservis hamlesi yapması beklenmiyor. Bordo-mavililerin planının futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak olduğu, Galatasaray'ın ise dar rotasyonda buna izin vermeyeceği ifade edildi.