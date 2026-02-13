İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Paşa Limanı Caddesi'nde feci kaza! 60 yaşındaki kadın kamyonun altında kaldı
Üsküdar'da yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Durlı M., kamyonun altında kaldı. Kadın ekiplerin çalışmasıyla kurtarılırken o anlar kameraya yansıdı.
Üsküdar Paşa Limanı Caddesi'nde saat 20.15'te yaşanan olayda Murat D. idaresindeki kamyon, karşıdan karşıya geçmek isteyen Durlı M. (60) adlı kadına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Durlı M., bir anda kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
