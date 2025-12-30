Galatasaraylı taraftarlar, eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un tutuklanma kararının ardından Çağlayan Adliyesi önünde Dursun Özbek yönetimini istifaya davet etti.

Galatasaraylı taraftarlar, kulübün eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yönetimi protesto etti.

ÖZBEK YÖNETİMİNE İSTİFA TEPKİSİ

Erden Timur'a destek vermek için Çağlayan Adliyesi'ne giden sarı kırmızılı taraftarlar, Timur için verilen tutuklama kararının ardından Dursun Özbek yönetimini istifaya davet etti.

Çağlayan Adliyesi'ndeki sarı kırmızılı taraftarlar, tutuklama kararının ardından, "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada da Galatasaray yönetimine tepki gösterdi.

Çağlayan Adliyesi'ndeki Galatasaraylı taraftarlar

