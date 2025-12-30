G.Saray’ın orta saha için listesinde olan isimlerden Ederson ve Onyedika el yaktı. Manchester United’ın kiralama formülüne sıcak bakması sebebiyle Ugarte öne çıktı. Sarı kırmızılılar, diğer taraftan Feyenoord’la da Timber için temasta…

Ara transfer döneminde direkt 11’de oynayabilecek kalitede bir merkez orta saha oyuncusu kadroya katmak isteyen Galatasaray’da arayışlar sürüyor. Listede yer alan isimlerden Ederson için kulübü Atalanta kapıyı 40 milyon avrodan açtı. Bu sezon Atalanta formasıyla 17 maça çıkan ve ilk 11 oyuncusu olan Ederson için İtalyanların mecburi satın alma opsiyonu ile kiralama formülüne sıcak bakmadığı öğrenildi. Galatasaray’ın yaz transfer döneminde de ilgilendiği Onyedika için de Club Brugge’ün 25-30 milyon avroluk beklentisi nedeniyle bu isim de devre dışı kaldı.

KİRALIK OLARAK ALINACAK

Sarı kırmızılılarda bir süredir uğraş verilen ve şu anda hem UEFA’nın %70’lik kadro maliyeti kriteri hem de Manchester United’ın kiralama formülüne kapalı olmaması nedeniyle Manuel Ugarte öne çıkmış durumda. Sarı kırmızılılar futbolcu için temaslarını Ada ekibiyle pazarlıklarını yoğun olarak sürdürüyor. Bu transferde pürüz çıkması ihtimaline karşı Cimbom’un B planı da masada. Feyenoord’da forma giyen Quinten Timber’ın performansı beğenilirken Galatasaray sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isim için Hollanda ekibiyle görüşecek.

SÜPER KUPA’YA YETİŞMİYOR

Afrika Uluslar Kupası’nda Tunus’u 3-2 mağlup eden Nijerya, gruptan çıkmayı garantiledi. Nijerya, son 16 turu maçını 5 Ocak’ta Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa yarı finaline çıktığı gün oynayacak. Nijerya turu geçerse, çeyrek final maçı da 10 Ocak’ta. Yani Galatasaray yarı finali geçip Süper Kupa finaline kalırsa Osimhen, Olimpiyat Stadı’ndaki maçta da forma giyemeyecek. Kupadaki bir diğer Aslan Mario Lemina ise Gabon elendiği için erkenden Türkiye’ye dönecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası