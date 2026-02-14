Türkiye’de 15 milyar TL’yi aşan gıda hazırlama pazarı, akıllı pişirme teknolojilerine yönelen tüketici talebiyle büyümesini hızlandırdı. Araştırmalara göre her 10 tüketiciden 8’i daha akıllı cihaz isterken, sektör yeni yatırımlarla dönüşüm sürecine girdi.

ÖMER ŞEN - Türkiye’de gıda hazırlama pazarı 2025 Kasım itibarıyla 15 milyar TL’yi aşarak dikkat çekici bir büyüklüğe ulaştı. Küçük ev aletleri segmentinde hızlanan dönüşüm, özellikle akıllı pişirme teknolojilerine olan talep artışıyla ivme kazanıyor.

Değişen hayat biçimleri, yoğun iş temposu ve şehir hayatının hızlanması tüketicinin mutfaktaki beklentilerini yeniden şekillendiriyor. Araştırmalara göre Türkiye’de her 10 tüketiciden 8’i daha akıllı ev cihazları talep ediyor. Küresel tüketici eğilimleri de benzer bir tablo ortaya koyuyor. 2026 global tüketici trendleri raporuna göre kullanıcıların yüzde 66’sı hayatı sadeleştiren ve zaman kazandıran teknolojik çözümleri önceliklendiriyor.

Bu veriler, akıllı mutfak ekipmanlarının artık niş bir kategori olmaktan çıkarak ana akım pazara dönüştüğünü gösteriyor.

Araştırmalara göre tüketici artık yalnızca bir cihaz değil; hız, pratiklik, tutarlılık ve güvenilir sonuç satın almak istiyor. Evde geçirilen sürenin azalması, sağlıklı ve lezzetli yemek beklentisinden vazgeçilmemesi, çok fonksiyonlu ve yönlendirmeli cihazlara ilgiyi artırıyor. Hazırlık ve pişirme süreçlerini tek merkezde toplayan yeni nesil mutfak robotları, hata payını azaltarak kullanıcı deneyimini kolaylaştırıyor. Bu ürünler özellikle çalışan nüfusun yoğun olduğu büyük şehirlerde daha hızlı yaygınlaşıyor.

YATIRIMLAR HIZLANDI

Pazardaki büyüme potansiyeli, yerli üreticilerin AR-GE ve ürün geliştirme yatırımlarını da artırdı. Akıllı mutfak cihazlarının, genişleyen akıllı ev ekosisteminin önemli bir parçası hâline gelmesi, küçük ev aletleri kategorisinde katma değeri yüksek ürünlerin hem iç pazarda hem de ihracattaki büyümesini destekleyecek. Cihazların mobil uygulamalarla entegrasyonu, veri temelli kullanım analizi ve kişiselleştirilmiş tarif önerileri de önümüzdeki dönemde pazardaki rekabeti belirleyecek temel faktörler olacak.

Yeni akıllı mutfak robotu ThermoGurme ile bu segmentteki rekabete yeni bir ivme kazandırdıklarını belirten Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi, akıllı hayat çözümlerine yönelik talebin önümüzdeki dönemde daha da artacağını ifade etti. Kullanıcıların mutfakta karmaşık süreçlerden uzaklaşarak zamanı geri kazanmak ve evde daha profesyonel sonuçlar elde etmek istediğini vurgulayan Tüfekçi, ThermoGurme’yi geliştirirken bu ihtiyaçlardan dolayı yola çıktıklarını belirterek şunları kaydetti: 15 milyar lirayı aşan büyüklüğe sahip Türkiye gıda hazırlama pazarına sunduğumuz ThermoGurme ile yalnızca yemek pişirme standartlarını değil; tüketicilerimizin hayat kalitesini, mutfakta geçirdikleri zamanı ve özgürlük alanlarını yeniden tanımlıyoruz. Hazırlıktan pişirmeye kadar tüm süreci tek cihazda yöneten, kullanıcıyı adım adım yönlendiren ve hata riskini ortadan kaldıran ThermoGurme ile mutfakta teknolojiyi yük olmaktan çıkarıp, güven veren bir yol arkadaşına dönüştürüyoruz.

MUTFAĞIN RİTMİ DEĞİŞTİ

Arçelik, yeni akıllı mutfak robotu ThermoGurme’yi Arçelik Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesindeki “The Kitchen” deneyim mutfağında tanıttı. ThermoGurme’yi tanıtım etkinliğinde, Arçelik’in akıllı pişirme vizyonu doğrultusunda mutfak cihazları pazarındaki dönüşüm, Türkiye ve dünyada öne çıkan tüketici eğilimleriyle yeni nesil pişirme teknolojilerinin geleceği ele alındı. “Mutfağın ritmi değişti’’ sloganıyla öne çıkan ürün, hazırlıktan pişirmeye kadar birçok işlemi tek cihazda birleştiren çok fonksiyonlu yapısıyla öne çıkıyor.

