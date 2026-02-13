2025 yılında 2 milyon 400 bin ton ihracat yaptıklarını ve bu satıştan 800 milyon dolar kazandıklarını belirten Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, 2026 için iddialı konuştu. Çakmak, "2026 yılından beklenti olarak iyimseriz. 3 milyon ton ihracat beklentisiyle bu sene yola çıktık" dedi.

İklim Dayanıklılığı ve Ticaretin Geleceği temasıyla gerçekleştirilen 20. Uluslararası Kongre ve Sergisi 1.200 katılımcının buluşmasıyla başladı. 500’den fazla firmayı bir araya getiren federasyon 100’e yakın yurtdışı katılımcıyla da buluştu. TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, 2025 yılının sektör adına güzel geçtiğini belirterek, sektörün olumsuz etkilenmemesi için stokları güncel tutmaya çalıştıklarını söyledi. TÜİK verilerine göre 2025 sezonunu bir önceki yıla göre yüzde 13 azalma ile yaklaşık 18 milyon ton buğday üretimi gerçekleştirerek kapattıklarını fakat olumsuz bir etki olmadığını belirten Çakmak, un sektörü olarak ise 2026 yılında beklentinin 3 milyon ton ihracat olduğunu ifade etti.

800 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Çakmak, "2025 yılında 2 milyon 400 bin ton satış yaptık. Bu da sektör olarak 880 milyon dolar ihracat ile kapatmamızı sağladı. 2026 yılından beklenti olarak iyimseriz. 3 milyon ton ihracat beklentisiyle bu sene yola çıktık. Bahar yağmurlarıyla birlikte bereketli bir yıl geçeceğini ve hedefimize ulaşacağımızı öngörüyoruz. Kapasitemizde herhangi bir eksiklik asla beklemiyoruz. Hem iç piyasaya hem dış piyasaya yetecek kadar ürünümüz var. Tüm paydaşlar olarak durmadan çalışıyoruz ve daha iyisi yapmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz" dedi.

Türkiyeye milyonlar kazandıracak! 2025te 2.4 milyon ton ihraç edildi, 2026da hedef 3 milyon ton

"BUĞDAYDA GEÇEN YIL 18 MİLYON TON ÜRETİM YAPTIK"

Geçen yıl buğday üretiminde düşüş yaşanmasına rağmen sektörün olumsuz etkilenmediğini belirten Çakmak, "Bugün burada sektör buluşması gerçekleştirirken bir yandan ise gıda arz güvenliğinin ve küresel ticaretin geleceğini ele alıyoruz. TÜİK verilerine göre 2025 sezonunu bir önceki yıla göre yüzde 13 azalma ile yaklaşık 18 milyon ton buğday üretimi gerçekleştirerek kapattık. Her şeye rağmen 2025 yılı bizim için güzel geçti. Herhangi bir olumsuz etkiyle karşılaşmadık. Üretimlerimize devam ettik. Satışlarımız güzel geçti" şeklinde konuştu.

"1.200 KATILIMCI KONGRE VE SERGİDE YER ALDI"

Çakmak, "Fuarımız ve kongremiz çok güzel başladı. 1.200 katılımcıyla başladık. Burada bulunan katılımcıların hepsi un sektöründen değil. Buğday satıcısı, çiftçisi, tüccarı ve her alandan katılımcı yer alıyor. Yurt dışından 100’e yakın katılımcı bulunuyor. Bunlar Rusya, İsviçre, Bulgaristan gibi birçok ülkeden gelenler oldu. Dubai'den de katılımcılar bulunuyor" ifadelerini kullandı.

