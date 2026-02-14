Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımları artıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ödemeler dengesi istatistiklerine göre Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul alımları geçen yıl 2 milyar 675 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı.

2024’te yurt dışı gayrimenkul alımına 2 milyar 153 milyon dolar harcanarak ilk kez 2 milyar dolar seviyesi aşılmıştı. Sadece Aralık 2025’te Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul alımı 252 milyon dolar olurken, 2017 yılının genelinde yurt dışı gayrimenkul alımı 341 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece 2017’ye göre alımlar 8’e katlandı.

Yurt dışından 2,7 milyar dolarlık ev aldık! Rekor seviyeye ulaştı

CARİ AÇIK 25,2 MİLYAR DOLAR

Aralık 2025’te cari işlemler hesabında 7 milyar 253 milyon dolarlık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 691 milyon dolarlık açık verildi. Yıllıklandırılmış verilere göre, aralık ayında cari açık yaklaşık 25,2 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde de 69,7 milyar dolarlık açık oluştu.

YATIRIM GİRİŞİ 10 YILIN ZİRVESİNDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari dengede sürdürülebilir seviyelerin korunduğuna işaret etti. Programa duyulan güvenle dış finansmana erişim güçlenirken maliyetlerin de gerilediğine dikkati çeken Şimşek “Üretim kapasitesini artıran gayrimenkul hariç doğrudan yatırım girişleri, 10,7 milyar dolar ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı” dedi.



Haberle İlgili Daha Fazlası