Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, hizmetler sektörünün kayıt dışılığın en yaygın olduğu alanlardan biri olduğunu söyledi.

CEMAL EMRE KURT - Gelir vergisi beyan dönemine girilirken özellikle avukatlar başta olmak üzere hizmet sektörüne yönelik denetimlerin artacağını belirten Yıldız “Mali idare banka hareketleri, dijital kayıtlar ve sektör ortalamaları üzerinden risk analizleri yapıyor. Bu çalışmalar ‘meslek hedefleme’ değil, kayıt dışılıkla mücadele amacı taşıyor” dedi.

Yıldız, deprem bölgesinde faaliyet gösteren küçük esnaf ve meslek mensuplarının hâlâ ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

TÜRMOB Başkanı Yıldız: En fazla kayıt dışılık hizmette

Yıldız “Mücbir sebep kapsamındaki sürelerin sona ermesi sahada büyük bir iş yükü ve mağduriyet doğurdu. 2024 ve 2025 yıllarında beyanname veremeyen işletmelerin aynı anda hem geçmiş yükümlülüklerle hem de yeniden getirilen dördüncü geçici vergi uygulamasıyla karşı karşıya kaldı. Deprem bölgesi için en azından süre uzatımı yapılması gerekiyor. Düzenleme yapılmaması halinde sağlıklı beyanların mümkün olmayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Vergi sisteminin ağırlıklı olarak dolaylı vergilere ve kaynakta kesintiye dayandığını hatırlatan Yıldız, Türkiye’de toplanan vergilerin yaklaşık yüzde 80’inin ücretliler ve tüketim üzerinden alındığını söyledi.

Beyan usulüyle toplanan vergilerin payının ise yüzde 20 seviyesinde kaldığını belirten Yıldız, vergi reformunun ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

