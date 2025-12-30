Meteoroloji'nin uyarıları etkisini gösterdi, İstanbul'da sağanak akşam saatlerinde başladı. Birçok ilçede aralıklarla görülen yağmur, zaman zaman yerini sulu kar ve kar yağışına bıraktı.

Yılın son günlerinde yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, bazı kentlerde yerini kuvvetli kar yağışına bıraktı. Meteoroloji'nin 'keskin soğuk' uyarısında bulunduğu İstanbul'da ise etkisini gösteren lodos, yerini akşam saatlerinde karayele bıraktı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE SULU KAR YAĞDI

Rüzgarın da etkisiyle sıcaklığın düştüğü kentin birçok noktasında akşam saatlerinde yağış başladı.

Kentin genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken bazı bölgelerde yağış şiddetini artırdı. Beylikdüzü bölgesinde de sulu kar yağışı başladı.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIYOR

Avrupa Yakası’nın yüksek ilçeleri Silivri, Büyükçekmece, Başakşehir’de ise kar yağışı etkili oluyor. Öte yandan bazı vatandaşların kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü.

SAĞANAK YER YER KUVVETLENİYOR

Anadolu Yakası'nda etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere bölge genelinde yağışın yoğun ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olduğu gözlendi.

Sağanaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar şemsiye açarken, bazıları ise binaların altına sığındı.

Avrupa Yakası'nda da sağanak etkisini gösteriyor. Boğaz çevresinin yanı sıra Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Sultangazi, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Silivri'de de yağış etkili oluyor.

