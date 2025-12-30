Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce’nin de aralarında bulunduğu 7 il için buzlanma ve don uyarısında bulundu. Gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale genelinde buzlanma ve don riskine karşı uyarı yayımladı. Uyarı, Düzce Valiliği tarafından da kamuoyuyla paylaşıldı.

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısını paylaştı. Don ve buzlanmaya karşı yapılan uyarı şu şekilde:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanmaktadır. Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale il genelinde özellikle gece ve sabah saatleri başta olmak üzere buzlanma ve don olayları beklenmektedir. Yağışlı havanın perşembe gününden itibaren yurdu terk etmesi ve hava sıcaklığının düşük olmasıyla birlikte yer yer sis ve pus hadiseleri görüleceği tahmin edilmektedir.

Soğuk havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkisini devam ettirmesi beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile görüş mesafesinde azalma ve çığ tehlikesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."

Don ve buzlanma olayının, 30 Aralık 2025 saat 21.00 ile 5 Ocak 2026 saat 09.00 arasında etkili olacağı bildirildi.

