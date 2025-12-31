Çevre cezaları yüzde 25,49 oranında arttı. Buna göre sokağa çöp atana 8 bin 687 lira, egzoz ölçümü yaptırmayana 17 bin 957 lira, arabada yüksek sesle müzik dinleyene 41 bin 820 lira, izinsiz kâğıt toplayana da 3 milyon 128 bin liraya kadar ceza verilebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2026’da Çevre Kanunu’na aykırı davranan kişi ve kuruluşlara uygulayacağı cezalar belli oldu.

Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre uygulanacak ceza tutarları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellendi:

>> Yeni yılla beraber egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlar 17 bin 957 lira ceza ödeyecek. Aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda ise ceza 35 bin 936 lira olacak. Ayrıca aracı egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olmadan kullanan motorlu taşıt sahibine de 17 bin 957 lira ceza uygulanacak.

>> Hava kirliliği etkileri sebebiyle izne tabi tutulan tesisleri izinsiz açanlar 839 bin 122 lira ceza ödeyecek. Emisyon sınırları aşılıyorsa, ceza 1 milyon 678 bin 359 lira olacak.

>> Kriterlere uymayan akaryakıt terminalleri için 521 bin 404, akaryakıt istasyonları için 260 bin 701, tankerler için 26 bin 65 lira idari ceza uygulanacak.

>> Gürültü ve titreşime sebep olan konutlar için ceza miktarı ise 13 bin 847, ulaşım araçları için 41 bin 820, iş yerleri ve atölyeler için 139 bin 746, fabrika ve şantiye için de 419 bin 509 lira olacak. Eğlence gürültüsünün cezası da 419 bin 509 lira olarak belirlendi.

>> Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, 699 bin 245 lira cezai işlem yapılacak.

>> Anız yakanlar, her dekar için 698,62 lira ödeyecek. Orman ve evlere yakın yerde anız yakılması durumunda ceza beş kat artırılacak.

>> Yasaklara veya sınırlamalara aykırı atık toplayanlara 782 bin 106 liradan 3 milyon 128 bin 439 liraya kadar ceza verilecek, ithal edenler ise 2 milyon 607 bin 30 lira ödeyecek.

>> Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlerin cezası 8 bin 687 lira olarak belirlendi. >> Plastik poşetleri ücretsiz verenlere kapalı satış alanının her metrekaresi için 143,75 lira, elektronik ortamda satış yapanlara ise 26 bin 65 liradan 260 bin 701 liraya kadar ceza uygulanacak.

