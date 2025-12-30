31 Aralık Çarşamba gününden sonra evcil hayvanlarına çip taktırmayana ceza kesilecek. Çipi olmayan hayvanların otobüsle, trenle, uçakla seyahat etmesi zorlaşacak, yurt dışına çıkması imkansız olacak. Yeni yılda çip taktırmama cezasının 10 bin TL olması bekleniyor.

Türkiye’de sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) dahil edilmesine yönelik zorunlu uygulamada sona yaklaşıldı.

Bakanlık tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, tüm kedi ve köpek sahipleri, yetkili kurum ve kuruluşlara başvurarak her yaştaki hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025’e kadar çiplendirerek kayıt altına aldırmak zorunda. Mikroçip uygulaması, kürek kemikleri arasına veya boyun bölgesine yapılacak.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Yasal sürenin geçirilmesi halinde, hayvan sahiplerine idari para cezaları uygulanacağı belirtildi. Düzenleme ile kaybolma ve terk edilme vakalarının takibi, sahip sorumluluğunun artırılması ve hayvanların sağlık kayıtlarının düzenli şekilde izlenmesi amaçlanıyor. Çip taktırmamanın cezasının 10 bin TL olması bekleniyor.

ÖLMESİ VE KAYBOLMASI HALİNDE

Evcil hayvanın ölümü 30 gün, kaybolması ise 7 gün içinde yetkililere bildirilecek. Sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak sahibi tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt altına alınacak.

MİKROÇİP NASIL UYGULANIR?

Kedi, köpek ve gelinciklere içinde 15 karakterli kod numarası bulunan mikroçip, hayvanın iki kürek kemiği arasına veya sol tarafta boynun kulağa yakın kısmına deri altına enjektör vasıtasıyla uygulanmaktadır.

