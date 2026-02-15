Hakkari ve Yüksekova’da kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu bölgelerde, 'kar savaşçıları' olarak adlandırılan İl Özel İdaresi ekipleri, dondurucu soğuğa ve sarp araziye rağmen yolları açık tutmak için gece gündüz mesai yapıyor.

Hakkari Yüksekova ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı, köy ve mezra yollarını ulaşıma kapatırken, Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri zorlu bir mücadele yürütüyor. Sarp arazide ve sıfırın altındaki dondurucu soğukta görev yapan ekipler, iş makineleriyle kepçe boyunu aşan kar kütlelerini temizleyerek yolları yeniden ulaşıma açıyor.

Dev kar tünelleri arasında hayati mücadele! Yükseklik 4 metreyi aştı

"KAR SAVAŞÇILARI" GÖREVDE

'Kar savaşçıları' olarak adlandırılan ekipler, Doski Vadisi, Büyükçiftlik, İkiyaka Dağları ve Dağlıca bölgesindeki askeri üs yollarında çalışmalara devam ediyor. Kar duvarlarının iş makinelerinin boyunu aştığı bölgelerde açılan yollar, adeta devasa kar tünellerini andırıyor.

7/24 ESASIYLA ÇALIŞIYORLAR

Ekipler, yerleşim yerleri ile askeri üs bölgeleri arasındaki hayati öneme sahip ulaşım koridorlarını açık tutmak için 7/24 esasına göre görev yapıyor. Kar savurma araçları ve dozerlerle yürütülen çalışmalar sırasında zorlu hava koşullarına rağmen ekiplerin azmi dikkat çekiyor.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, çalışmaların kesintisiz devam ettiğini ve tüm yolların güvenli şekilde ulaşıma açılması için yoğun bir gayret gösterildiğini belirtti.

