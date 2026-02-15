Şanlıurfa’da daha önce boşaltılan iki katlı toprak damlı ev çöktü. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler olası risk nedeniyle bitişiğindeki 3 evi de tedbir amaçlı tahliye etti. Sokak geçici olarak trafiğe kapatıldı ve enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olay Siverek ilçesine bağlı Kale Mahallesi 57. Sokak'ta meydana geldi. Bir evin çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Siverek Belediyesine bağlı Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfada ev çöktü! Bitişikteki konutlar da tahliye edildi

YANDAKİ EVLER DE TAHLİYE EDİLDİ

Evin sahiplerinin kısa süre önce başka bir yere taşındığının belirlenmesi üzerine ekipler, olası çökme riskine karşı çevredeki 3 evi de tedbiren tahliye etti.

Çöken evin enkazının iş makinesiyle kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı sokak, belediye tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı.

