Güney Marmara'da hava şartları sebebi ile bugün ve yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Gestaş AŞ'den yapılan açıklamada iptal edilen seferlere yer verildi.

Güney Marmara'da 15 ve 16 Şubat'ta yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Gestaş AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Güney Marmara Adalar hattında, 15 Şubat'ta Erdek'ten saat 19.30 ve Marmara'dan saat 21.00 kalkışlı seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Ayrıca, aynı hatta Avşa'dan saat 06.00, Ekinlik'ten saat 06.20, Marmara'dan saat 07.00, Balıklı'dan saat 08.00 kalkışlı seferler de olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin ise tarifesine uygun şekilde yapılması planlanıyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Yağışlar 7 ilde etkili oldu: Suya gömüldük

Marmara Ro-Ro'dan yapılan açıklamaya göre de 15 Şubat'ta saat 16.00'daki Tekirdağ-Saraylar-Erdek, saat 17.00'deki Tekirdağ-Marmara-Avşa-Erdek ile Erdek-Avşa-Marmara-Erdek, saat 19.00'daki Saraylar-Erdek seferleri ve Marmara ile Avşa limanlarından gerçekleşecek tüm seferler olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası