Üsküdar’da iki katlı metruk binada çıkan ve çevredeki yapılara sıçrama riski oluşturan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kundaklama iddiasıyla inceleme başlatıldı.

Olay, Üsküdar İcadiye Mahallesi Söğütlük Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak içerisinde bulunan 2 katlı metruk bir yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri görenler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Üsküdar'da yangın paniği! Kundaklama iddiası var...

PATLAMA KORKUSU YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken, çevredeki binalara sirayet etme riski mahallede korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekipleri de olası bir doğalgaz patlaması riskine karşı bölgedeki akışı keserek önlem aldı.



Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere farklı noktalardan müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın, çevredeki sağlam binalara sıçramadan söndürüldü. Yapılan incelemelerde olayda ölü ya da yaralının bulunmadığı tespit edildi.

KUNDAKLAMA İDDİASI!

Yangın sonrası iki katlı metruk bina kullanılamaz hale gelirdi. Metruk yapının kişi ya da kişilerce kundaklandığını iddia etti. Polis kundaklama iddiaları üzerine ve yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.

