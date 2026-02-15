Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada servis minibüsü, otomobille çarpıştı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza İlçeye bağlı Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Ümral M. (64) idaresindeki servis minibüsü ile Hümeyra A. (24) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

ARAÇLAR SAVRULDU, 9 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sümeyye Y. (18), Betül Y. (27), Elif Y. (23) ve minibüsteki işçiler İbrahim Y. (30), Nilgün B. (51), Celalettin K. (54) ile Rahime K. (44) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



