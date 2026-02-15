İstanbul'da gece yarısı meydana gelen trafik kazalarında can pazarı yaşandı. Ataşehir, Üsküdar ve Kartal'daki 3 ayrı kazada yaralananlar vatandaşlar çevredeki hastanelere sevk edildi. İçlerinde durumu ağır olanlar var.

Kartal'da meydana gelen kazada, aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobil virajı alamayarak takla attı. Kazada araçta bulunun 2 kişi ağır yaralandı.

İstanbul'da can pazarı! Kazalar peş peşe geldi, yaralılar var

3 ARACA ÇARPIP TAKLA ATTI

Kaza Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. R.P. yönetimindeki 34 SA 6195 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı, ardından takla attı. Kazada araç sürücüsü R.P. ile araçta yolcu olarak bulunan K.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ATAŞEHİR'DE MAKAS KAZASI

Kaza, TEM Otoyolu Ataşehir mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gri renkli Honda marka bir otomobil, iddiaya göre makas atarak ilerlediği sırada aynı yönde seyir halindeki 34 EGF 240 plakalı Toyota marka otomobile çarptı.

ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, sol şeritteki bariyerlere girerek durabildi. Araç içerisinde bulunan 4 kişiden 2'si hafif şekilde yaralanırken, diğer 2 yolcu kazayı yara almadan atlattı. Kazaya neden olduğu belirtilen Honda marka otomobilin sürücüsü de hafif şekilde yaralandı.

ÜSKÜDAR'DA KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI



Kaza, saat 5.00 sıralarında İcadiye Mahallesi Ayarcıbaşı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GJT 218 plakalı otomobilin sürücüsü, sokak üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı, ardından çarpmanın etkisiyle savrularak takla attı.

SÜRÜCÜ SIYRIKLARLA ATLATTI

Takla atan otomobilin içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde müdahale edilirken, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

